Los Bomberos Voluntarios reclamaron en el Congreso Policiales 03 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RAFAELA FRENTE AL MUNICIPIO. El lugar elegido para hacer sonar la sirena.

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Más de mil bomberos voluntarios se manifestaron ayer realizando un abrazo simbólico al Palacio del Congreso, denunciando la situación alarmante en que se encuentran sus cuarteles en todo el país. Desde las primeras horas de este jueves los bomberos voluntarios comenzaron a llegar por los distintos ingresos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para manifestarse por la no modificación de la Ley 25.054.

Por la protesta, la Avenida Entre Ríos permaneció totalmente cortada a la altura de Belgrano y también frente al Congreso Nacional. También estuvieron cortadas las calles transversales a la izquierda de Entre Ríos y saturadas de vehículos, las de la derecha.

La protesta fue convocada por el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina. "La grave situación de desfinanciamiento por la que está atravesando el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios pone en peligro la vida de nuestros bomberos y la prestación del servicio público que brindan en el 80% del territorio nacional", expresó en un comunicado la institución.



RAFAELA

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Rafaela se sumó al reclamo nacional con "un toque de sirena de 1 minuto a las 10.30 hs como forma de protesta por la quita que se nos hiciera en el monto del subsidio nacional, hecho que pone en jaque el funcionamiento del sistema nacional".

"Esta acción llevada a cabo en todo el territorio nacional es una forma de acompañamiento a los cientos de bomberos voluntarios de todo el país que hoy se movilizaron a Bs. As para hacer un abrazo simbólico al Congreso de la Nación y reclamar de forma pacífica la no modificación de la Ley 25.054 y el pago de los subsidios y los remanentes adeudados sin ninguna quita o restricción", publicó la entidad local en su cuenta de Facebook.