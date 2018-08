Decidido a dar pelea Deportes 03 de agosto de 2018 Redacción Por Peñarol le ganó 3-1 a Unión en Sunchales y así demostró que luego de un flojo Apertura, quiere ser protagonista en este Clausura de Primera A.

FOTO F. MELCHIORI BUEN TRIUNFO. / El que se trajo Peñarol de su visita a Unión en Sunchales.

Peñarol se trajo un triunfazo de su visita a Unión en Sunchales, juego que anoche abrió la cuarta fecha del torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. El equipo de Hugo Togni se impuso 3-1 con goles de Iván Gómez (PT 10m), Franco Vigetti (ST 28m) y Leonardo Ochoa, de penal (ST 49m). El empate parcial lo anotó Juan Moretti (PT 36m).

El conjunto de barrio Villa Rosas terminó con diez por la expulsión de Vigetti, a los 38m del complemento.

Con esta victoria Peñarol se sube a lo más alto de la tabla de posiciones, por lo menos hasta que el domingo se complete la fecha.

En Reserva Unión se impuso por 3 a 0.

Esta cuarta fecha que se puso en marcha anoche se completará el próximo domingo, desde las 15:30 hs, con los siguientes cotejos: Ferrocarril del Estado vs Brown de San Vicente, 9 de Julio vs. Libertad, Atlético de Rafaela vs Deportivo Ramona, Sportivo Norte vs Deportivo Tacural, Argentino de Humberto vs Argentino Quilmes, Florida de Clucellas vs Ben Hur.



SANCION ECONOMICA

En la tarde de ayer se dieron a conocer las resoluciones del Tribunal de Penas de LRF y tanto con los hechos sucedidos en el último clásico entre Argentino Quilmes y Sportivo Norte y teniendo en cuenta la falta de respuesta al descargo solicitado al club de barrio Barranquitas para que ejerza su derecho de defensa resuelve sancionar al “Cervecero” con la multa de 50 (valor entrada real) por dos partidos, la misa será de aplicación condicional; y sancionar al club Sportivo Norte con multa de 50 VER por 2 partidos.