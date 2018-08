Mariano Brasca fue recibido por Castellano Información General 03 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO CP// EN LA INTENDENCIA./ Luis Castellano, Carlos Dellasanta, Sebastián Garetto y Mariano Brasca.

Desde el Municipio local se informó que el intendente, Luis Castellano recibió a Mariano Brasca, joven estudiante rafaelino que integró el equipo argentino que compitió en la vigésimo octava Olimpíada Internacional de Biología.

Mariano logró un puntaje alto en los exámenes que rindió en la Universidad Nacional de Río Cuarto lo que permitió estar entre los cuatro argentinos que representaron el país en la ciudad de Teherán.

Durante la reunión, el estudiante contó su experiencia desde que se enteró que quedó seleccionado, hasta la etapa final: "Estaba tan nervioso que el latido de mi corazón era tan fuerte y no podía escuchar a nadie. Cuando dijeron mi nombre, pregunté si era yo. Después de todo el esfuerzo, haber llegado hasta ahí fue un gran logro".

"La ciencia en general siempre me gustó desde chico, antes apuntaba más a la Física pero después cuando entré al Biológico me empezó a gustar más la Biología y, en tercero, participé en las Olimpíadas pero no quedé en el equipo. En cuarto año volví a participar y llegué hasta esta instancia".

Además, el joven compartió su experiencia en Irán, las costumbres, amistades y el desafío de los complejos exámenes que fueron cuatro en total: biomolecular, células, biología vegetal, animal y ecología.

Cabe destacar que se está preparando para seguir estudiando la carrera de Biología y trabajar en el campo de la investigación.

También fueron parte de este encuentro, la secretaria de Educación del municipio, Mariana Andereggen; el profesor de Biología, Sebastián Garetto; y el director de Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 204 "Domingo de Oro", Carlos Dellasanta.