Tres atractivas propuestas en su cartelera Información General 03 de agosto de 2018 Redacción Por Este fin de semana continúan dos entretenidas comedias: la argentina "Re loca", protagonizada por Natalia Oreiro a las 19:45 y "Cuando ellas quieren" con Jane Fonda y Diane Keaton a las 21:30. Además, se estrena la película "Ant-Man y la avispa" doblada y en 3D, basada en los personajes de Marvel Comics, que se proyectará a las 17:45. El domingo no habrá funciones de cine por la presentación del espectáculo musical "El fantástico mundo", a cargo de la Escuela Municipal de Música Remo Pignoni, en el marco de Tochi Rafaela por los festejos del Mes del niño.

FOTO ARCHIVO// RE LOCA./ Un momento de la comedia protagonizada por Natalia Oreiro.

Tres propuestas de gran atractivo figuran en la cartelera de la sala municipal. La programación de la semana en curso se desarrollará de acuerdo al siguiente detalle:



"Re loca" (Argentina, 2018) / Dirección: Martino Zaidelis / Elenco: Natalia Oreiro, Diego Torres, Fernán Mirás, Gimena Accardi. / Duración: 64 minutos / Género: Comedia / Calificación: Apta para mayores de 16 años.

Sinopsis

Taxistas, vecinos molestos, jefes dictatoriales, familiares egoístas, suegras, ex parejas, maridos vagos? Toda esa gente que día a día te enloquece. ¿Y si pudieras mandarlos al carajo? Un suceso inexplicable va a lograr que Pilar finalmente pueda hacer eso que todos soñamos pero no nos animamos a llevar adelante. Claro que liberarse de todas esas cosas que nos molestan no va a ser tan sencillo.

Funciones: podrá verse en el marco de Espacio INCAA desde el viernes 3 al martes 7 de agosto a las 19:45, excepto el domingo 5. La entrada general tiene un valor de $ 40 y descuento a jubilados, estudiantes y bomberos voluntarios: $ 20.



"Cuando ellas quieren" (Estados Unidos, 2018) / Dirección: Bill Holderman / Reparto: Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Alicia Silverstone, Richard Dreyfuss / Duración: 104 minutos / Género: Comedia / Calificación: Apta para mayores de 13 años.

Sinopsis

Cuatro amigas de toda la vida integran un Club de Lectura para hablar de un libro cada mes. Diane acaba de perder a su marido tras 40 años de matrimonio; Vivian disfruta de los hombres sin comprometerse con ninguno; Sharon aún no ha superado el divorcio que sufrió hace veinte años y Carol vive sumida en un matrimonio disfuncional. Cuando deciden escoger 50 sombras de Grey como libro del mes, la vida de las cuatro se pondrá patas arriba, surgiendo situaciones escandalosas e hilarantes a medida que avanzan en su lectura.

Funciones: podrá verse desde el viernes 3 al martes 7 de agosto a las 21:30, subtitulada, excepto el domingo 5. La entrada general tiene un valor de $90.



"Ant-Man y la avispa" (Estados Unidos, 2018) / Dirección: Peyton Reed / Reparto: Paul Rudd, Evangeline Lilly / Duración: 118 minutos / Género: Aventuras, Acción / Calificación: Apta para mayores de 13 años.

Sinopsis

Mientras Scott Lang intenta encontrar el equilibrio entre ser un superhéroe y padre, Hope van Dyne y el Dr Hank Pym le presentan una nueva misión que encontrará a Ant-Man peleando junto a The Wasp para descubrir secretos de sus pasados.

Funciones: podrá verse desde el viernes 3 al martes 7 de agosto a las 17:45, doblada y en 3D, excepto el domingo 5. La entrada general tiene un valor de $ 100.