Los tamberos se quejan por la falta de precio Locales 03 de agosto de 2018 Redacción Por "Si no hay una recomposición del precio, los productores que están trabajando a pérdida se funden", destacó Martín Paroni de Meprolsafe. La reunión se focalizó en financiamiento, transparencia, infraestructura, precio de referencia e inserción internacional.

FOTO NA MACRI./ Encabezó una reunión con los integrantes de la Mesa de Competitividad Lechera.

El presidente Mauricio Macri encabezó ayer el encuentro con la Mesa de Competitividad Lechera en Casa Rosada con representantes de la cadena láctea en un marco de diálogo y búsqueda permanente de consensos.

"En la Mesa de competitividad junto con el Presidente conversamos de las oportunidades de exportación que tiene el sector que aumentó un 25% en el primer semestre de este año con respecto a 2017. Debemos trabajar para la previsibilidad del negocio con la construcción de confianza y el acompañamiento de líneas de financiación para ser más competitivos", dijo el ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere. Y agregó: "La consolidación del SIGLeA (Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina) hoy más que nunca es una de las claves con las que contamos y les pedimos que nos acompañen para seguir subrayando la institucionalización de los mercados, la transparencia y el pago por calidad de la leche".

En la vereda de enfrente, una de las voces críticas de la reunión fue Martín Paroni de Meprolsafe: "no se pudo hablar de precios, que es el problema principal que tiene hoy el productor. Si no hay una recomposición del precio, en este momento los productores que están trabajando a pérdida se funden. Entonces algo sencillo, hacele ripio, arreglale el cable de la luz, pero si no le das precio, el productor no va a estar más el año que viene o dentro de dos o tres meses", según la entrevista con Next TV.

"Nos pagan $ 6,50 (el litro en tranquera) y en góndola la leche o el queso vale varias veces más. Entre el margen de la industria y la presión impositiva del Estado, es difícil producir materia prima", se quejó anteayer el vicepresidente de Confederaciones Rurales (CRA) Jorge Chemes.

En la reunión se propusieron mejoras en el sistema de fiscalización existente, de la mano de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en un trabajo coordinado con las provincias; como así también desarrollar un código de buenas prácticas comerciales, con el apoyo de la Secretaría de Comercio.

En la búsqueda de una mayor transparencia en las actividades de la cadena láctea se instó a la implementación del Remito electrónico, la posibilidad de instrumentar el sistema para descontar facturas como herramienta de financiamiento, facturas entre industrias y la validación de los datos de los laboratorios a fin de consolidar un sistema de pago por calidad y la construcción de Mercados a Término para dar previsibilidad a la actividad.

El Banco Nación presentó una nueva línea de financiamiento a productores tamberos para inversiones y capital de trabajo asociado por hasta $ 5 millones y con un plazo máximo de 7 años. Esta línea posee dos particularidades: tiene modalidad UVA (con una reducción de la cuota inicial respecto del resto de las líneas en pesos) y es clave la participación de la usina, que actúa como "agente de retención" para el repago del préstamo, y asimismo da una referencia sobre la antigüedad y habitualidad del productor respecto de la entrega de leche a la usina. Estos son créditos que pueden ser a sola firma hasta 5 años, ampliándose a 7 años utilizando la garantía de prenda sobre la hacienda.

En relación al consumo interno, se dispuso generar acciones conjuntas con los Ministerios de Desarrollo Social y Salud. En este sentido, se insistió en priorizar la participación de las industrias sobre los intermediarios y poner foco en la estacionalidad de la actividad para efectuar compras inteligentes.

A nivel de comercio internacional serán prioridad los productos lácteos en las negociaciones con mercados como Argelia, Rusia, México, Brasil, Corea, China y países del Sudeste Asiático (Vietnam, Malasia y Filipinas).

En la actualidad los principales productos argentinos exportados son: leche en polvo entera (41%), leche en polvo descremada (7%), quesos de pasta semidura (6%), suero (22%), muzzarella (10%).

Respecto a la infraestructura, fue solicitada la continuidad de mejoras en la red de caminos de acceso a los tambos y una coordinación entre Nación, Provincias y Municipios. Otro aspecto a trabajar fue la conectividad en las zonas rurales.

Estuvieron el secretario de Comercio, Miguel Braun, el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga; el director ejecutivo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Leandro Cuccioli y representantes del Ministerio de Trabajo de la Nación. Por parte del Ministerio participaron el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Guillermo Bernaudo; el presidente de Senasa, Ricardo Negri; el presidente de INTA, Juan Balbin; el subsecretario de Ganadería, Rodrigo Troncoso y el director nacional de Lechería, Alejandro Sammartino. Acompañaron funcionarios del área de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos y Santiago del Estero.

Por la actividad privada estuvieron dirigentes de entidades rurales nacionales, del Centro de la Industria Lechera, de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas; de la Cámara de Productores del Oeste de la Provincia de Buenos Aires, y de la Junta Intercooperativa de Productores Lecheros, entre otros.