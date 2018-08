La entrega de cascos supeditada a la reunión de ediles con López Locales 03 de agosto de 2018 Por Emilio Grande (h.) El proyecto volvió a comisión; el encuentro será el lunes. Ayer se aprobaron cinco proyectos, destacándose incrementar los recorridos de las ciclovías de los bulevares Lehmann y Roca.

FOTO CM MARSICO./ Autor de cuatro de los cinco proyectos aprobados.

Alrededor del mediodía de ayer fue confirmada la reunión de los concejales con el secretario de Gobierno y Ciudadanía del Municipio Eduardo López para el próximo lunes 6 de agosto a las 8:00 horas sobre el polémico proyecto de entregar cascos gratuitos a quienes tramitan su primera licencia de conducir, que tenía despacho de comisión.

A las 13:00 dio inicio la sesión ordinaria del cuerpo legislativo y el primer tema del orden del día era justamente el citado proyecto, expresando el edil Jorge Muriel que "estaba supeditado a la visita de López para dar explicaciones y sacarse las dudas; entonces propongo que vuelva a comisión para tratar y darle despacho la semana que viene".

De los restantes cinco despachos aprobados, uno de los más interesantes fue sobre incrementar los recorridos de las ciclovías: bulevar Lehmann desde avenida Brasil hasta la plaza 25 Mayo, bulevar Roca desde avenida Suipacha-Ayacucho hasta la ruta 34 y crear estaciones de bicicletas en la plaza central o cercanas.

La autora de la minuta de comunicación fue Carina Visintini, sosteniendo que "se relaciona con la seguridad vial, el tránsito está sobrecargado por los automóviles de todo porte, y la bicicleta es un transporte sustentable y cuidador del ambiente. La ciudad tiene ciclovías, pero en estos bulevares no terminan de hacer una recorrida, entre los que me pidieron está el ex concejal Edelso Gunzinger, para completar todo el trayecto de bulevar Lehmann hasta la plaza 25; lo mismo la bicisenda de Roca-Suipacha hasta la ruta 34".

Lo argumentó con el relevamiento socioeconómico del 2009 y 2010 elaborado por el Icedel, en el que el 70% de los hogares rafaelinos posee al menos una bicicleta; en el relevamiento de 2016 casi el 63% de los hogares tiene como mínimo una bici y el año pasado no hubo registro sobre su uso. Y agregó: "hay que continuar el trabajo del Ejecutivo, no solo como medio de transporte, también como conectividad con las diferentes bicisendas y los centros de estudios de la ciudad. Entonces completar los 2 ciclocarriles ayuda a la seguridad, la no contaminación y la salud. Además, pedimos estacionamiento de bicicletas frente a la plaza 25".

Leo Viotti dijo que la "ciudad es amigable con el peatón, estamos lerdos en implementación de este programa y es necesidad más urgente. El Municipio debe tomar una decisión del futuro".

Evangelina Garrappa aclaró que "se debe hacer un análisis profundo, planificado y estudiar el grado de complejidad, por ejemplo en bulevar Lehmann está la pérgola. Valorar lo hecho fue muy bueno y hay que prolongarlo, sumado a los nuevos bicicleteros con medidas de seguridad debido a las noticias de robos de bicis, con lugares iluminados. Fijar un orden de prioridades de lo que está presupuestado, según las demandas sociales".



OTROS PROYECTOS

* Unico sentido circulación de calle Palmieri entre Fanti y Falucho: con sentido norte-sur (fue cambiado en la sesión porque era al revés) porque Corrientes va de sur a norte. Lisandro Mársico dijo que "hay nudo vial de alta peligrosidad, hubo varios accidentes entre ellos una muerte fatal, en el marco de la refuncionalización del tránsito la avenida Fanti; también está en espera avenida Santa Fe".

Hugo Menossi mencionó que "es una promesa del DEM de intervenir Fanti, que se demora y es una cuenta pendiente, mientras hay más accidentes. Palmieri está a 100 metros de la rutas 34 y 70, tuviera que estar entre las prioridades. En el oeste de la ciudad, de tantos reclamos se hizo avenida Podio, pero hay varios cruces conflictivos como Roca-Podio-500 Millas con accidentes y gran circulación de automóviles. Establezcan prioridades porque hay vidas en juego".

En este contexto, siguen sin solucionarse desde hace años los problemas de comunicación en dos arterias cercanas a Palmieri: A. Cossettini desde Ilolay no tiene continuidad en el Juan de Garay porque es contramano; en cambio M. Quiroz desde Fanti se puede doblar hacia el sur o hacia el norte pero tampoco tienen conexión...

* Adherir a las leyes nacional 26061 y provincial 12967: protección de los derechos de los niños y adolescentes. Mársico sostuvo que "con Natalia Enrico (autora, presente ayer en el recinto), Germán Bottero y yo. Hace poco tiempo se firmó el convenio sobre niñez entre la Subsecretaría provincial y el Municipio, trabajar mancomunadamente, la Provincia dará fondos para el primer nivel, gesto político del Concejo para paliar y en forma conjunta solucionar problemas con la niñez y adolescencia".

* Reconstruir vereda de la Casa del Adolescente: Ciudad de Esperanza entre Sabín y Ferré. Mársico: "hay basura en la vereda porque los vecinos tiran sus residuos, no se limpia con periodicidad y los vecinos usan la calle con circulación en ambas direcciones; es un nudo de peligro de posibles accidentes y la obra consiste en 40 metros de vereda".

* Colocar ripio en Ramón y Cajal entre Aconcagua y Rincón: Mársico recorrió el barrio Virgen de Luján cuando había llovido. "Los vecinos aledaños piden que se haga el ripiado porque con el auto no se puede transitar y dejan autos en calles contiguas". Menossi recordó que es un pedido de larga data.