Repavimentarán la ruta 70 hacia el oeste con la deuda que se tome
03 de agosto de 2018

FOTO LA OPINION AURELIA, CON PRIORIDAD./ La conectividad con la ruta 34, una de las primeras que se licitarán, de acuerdo a lo que dijo Seghezzo en LA OPINION.

En la mañana de ayer, el director de Vialidad Provincial Pablo Seghezzo recorrió junto al coordinador del Nodo, Fernando Muriel, las obras que se están realizando con fondos de la Provincia sobre la ruta 70, al oeste de la ciudad.

En diálogo con Radio ADN, indicó que "estamos de recorrida en San Vicente, en la obra que une esta ciudad con Colonia Margarita. Ahora, cumplimos con un pedido del Coordinador del Nodo, de señalizar la ruta 70, desde Rafaela hasta el Ingreso a Roca. Después, por la tarde, iremos al departamento San Cristóbal, para visitar la obra de Moisés Ville - Palacios, que está muy avanzada".

"Estamos muy conformes con lo que pasó en la Legislatura", dijo Seghezzo, en referencia a lo que ocurriera la semana pasada en el Senado, cuando se le diera media sanción a la autorización a tomar deuda por 500 millones de dólares en el mercado financiero con el objetivo de poder realizar más obra pública. "Santa Fe vuelve a ser ejemplo a nivel nacional, por lo que entiendo que es la madurez política de sus representantes e instituciones. Acordamos junto con la oposición, lo que es una muestra de lo que es la política pensando en la gente. Las obras las necesita la Provincia y la gente. Esto no es fácil de ver en estos tiempos políticos. Es una luz verde importante", indicó.

En tal sentido, dio un anuncio sobre el impacto que tendrá esto en nuestra región: "la repavimentación de esta ruta (la 70) hacia el oeste está prevista en esta segunda etapa de endeudamiento. Es una de las obras más importantes que tenemos. Y por lo menos hay una primera luz. Falta la aprobación de Diputados, del Gobierno nacional para que Santa Fe, que está muy bien parada financieramente, tome crédito para obra pública. Si eso se cumple, vamos a cumplir con esta obra pública", señaló.



La inflación tiene consecuencias en todos los niveles. Y en la obra pública, mucho más. "Estamos preocupados por una cuestión económica concreta: el asfalto común se incrementó un 51% desde enero y el modificado, 74.5% el asfalto modificado. Muy excedido", dijo Seghezzo, quien además se mostró "muy preocupado por la posición económica" del gobierno nacional. "La verdad es que los mercados nunca son libres. El Gobierno nacional ha liberado varios mercados: financiero, cambiario, energético y el mercado nunca es libre. Es una falacia. Lo regula el Estado para el bien de toda la población o lo regulan los grandes poderes económicos".

"En el caso del asfalto, hay una petrolera multinacional como Shell, que tiene dos proveedores. Puedo entender que aumente. Lo que no se entiende es el aumento que hace YPF, que se suma a los aumentos de esta manera. Hay un impacto importante. Por suerte, hemos tenido un refuerzo del Gobernador para poder seguir adelante con nuestro plan. Nos gustaría estar repavimentando en la ruta 70 hasta Córdoba o estar haciendo nuevos pavimentos, como hace falta en tantas localidades. Pero no, es solo para cubrir el desfasaje que tenemos con la inflación que se está dando", señaló.

Dio más detalles de este refuerzo: "son 1.300 millones de pesos en los últimos de 60 días, con la firme decisión del Gobernador que terminemos todas las obras que tenemos en marcha, que son muchas porque es el plan de obra más grande de la Provincia en los últimos 50 años y es la Provincia que más obras vial tiene en marcha en la actualidad".



Una de las obras que también se hará con la toma del crédito es la conectividad de Aurelia con ruta 34. Seghezzo marcó la prioridad para ello, junto con la pavimentación de Marini-Colonia Bicha, para completar la que en la actualidad se está llevando adelante entre Josefina y Bauer y Sigel. "Tenemos varias obras, que incluso tenemos el pliego listo. Está todo para licitar. Si avanzamos con la aprobación, será una de las primeras obras a salir".