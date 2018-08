López defendió la entrega de cascos gratuitos y hay polémica

Por Adrián Gerbaudo (Redacción LA OPINION). - Hoy los concejales volverán a sesionar luego del parate invernal. Y abrirán el segundo semestre con una jornada a pura polémica. Es que el Ejecutivo envió un proyecto de ordenanza -que será el primero de los temas a tratar a partir de las 13- que busca establecer que aquellos jóvenes que saquen por primera vez una licencia de conducir para motocicletas reciban en forma gratuita un casco. La propuesta desató una serie de inquietudes -en especial, sobre la gratuidad- en el bloque mayoritario de Cambiemos el lunes pasado, durante la reunión de comisión. De allí surgió la idea de mantener un encuentro con el secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, Dr. Eduardo López, antes de debatirlo en el recinto. Pero, a tan solo horas del debate, la reunión prevista para las 8 de hoy no estaba confirmada.

Consultado, sobre la gratuidad de la norma, López fue contundente: "es lo mismo que discutir la entrega de preservativos para combatir el HIV, o la de anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados o la revacunación contra el sarampión. Es una discusión sanitaria que la quieren llevar a términos económicos, que desde un punto de vista sanitario ya es una discusión saldada".

"La entrega de cascos gratuita tiene que ver con una medida de equidad, que todos lo tengan en su casa. Y que reciban un momento educativo de quienes entregan la licencia de conducir, acompañado por un mayor y en ese momento, hablar del uso del casco y que lo tengan para salvar sus vidas de la principal epidemia que los puede afectar hasta los 35 años, que es el accidente vial. Hoy los jóvenes de entre 18 a 35 años tienen como primera causa de muerte el accidente de tránsito. Entonces, lo que estamos haciendo es evitar esas muertes con una medida de protección específica. El casco disminuye en un 80% las posibilidades de lesiones severas", completó López.

Cabe recordar que, según estadísticas actuales, el costo de la siniestralidad vial se lleva en Argentina el 10% del costo sanitario total. Un costo sanitario total que representa el 10% del PBI. Sólo en 2017, murieron más de 7.000 personas en Argentina.

López fue concreto: “no hay precio para la vida humana. Discutir esto desde lo financiero es una cuestión de desconocimiento o de mezquindad política. No encuentro otra alternativa".

¿Por qué una ordenanza y no hacerlo directamente como un programa del Ejecutivo? "Estas son políticas públicas de Estado, de largo plazo. Por eso va como ordenanza: para que perdure en el tiempo, más allá de quienes gobiernen. Lo podemos hacer como programa: yo voy a defender esta medida con las herramientas administrativas que tengamos", contestó.

¿Cuánto costaría? El año pasado se entregaron unas 1900 licencias y los cascos cuestan unos $ 500, es decir, menos de un millón de pesos. ¿No fomenta el no comprar un casco y esperar a que el Estado te lo dé? "Cuando uno propone este tipo de medidas, se llama de 'universalidad', tratando de llegar a toda la población afectada, para que haya equidad. Pasado un tiempo, todos tuvieron un casco en la mano. Muchas veces hay un solo casco para toda una familia", contestó.



LA ENCUESTA DE MENOSSI

El concejal Hugo Menossi maneja muy bien las redes sociales. En su cuenta de Facebook, publicó una encuesta: "Desde el municipio se promueve regalar cascos a quienes obtengan su primera licencia de conducir. ¿Estás de acuerdo?". La votación era pareja: 52% por el sí, 48% por el no, con 230 votos.



¿SE REUNEN O NO?

Hace dos semanas, el Secretario de Gobierno estuvo reunido con los concejales para hablar del veto propositivo por la retención de motos. Y pese a que estuvieron charlando por más de una hora y media, este tema no se abordó. Como consecuencia, se decidió el lunes pasado convocarlo.

Desde el Concejo afirman que la reunión se pidió ese mismo día. Y que la respuesta oficial llegó ayer al mediodía. "Si se hace, es (hoy) por la mañana, a las 8. Pero hay concejales que tienen obligaciones contraídas", dijo Raúl Bonino a LA OPINION. Por su parte, López comentó a Galena que durante estos días había afirmado informalmente a concejales que estaba dispuesto a ir. "La ordenanza la elevamos antes del receso. Hubo tiempo más que suficiente para sacarse dudas y preguntar", dijo.

Al cierre de la edición, la reunión no estaba confirmada.