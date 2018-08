Municipales se movilizaron pero no obtuvieron respuesta Locales 02 de agosto de 2018 Redacción Por FESTRAM tuvo una importante convocatoria en Fray Luis Bletrán para pedir que reincorporen a 7 trabajadores despedidos.

GRAN MOVILIZACION. Representantes de todos los gremios de la provincia se hicieron presente.

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Santa Fe (FESTRAM) llevó a cabo ayer una importante movilización en la localidad de Fray Luis Beltrán, exigiendo la reincorporación de los siete trabajadores y trabajadoras de planta permanente que fueron ilegalmente despedidos. Pero más allá de la gran convocatoria que tuvieron y de la gente que pudieron juntar, no fueron recibidos por el intendente Mariano Cominelli, con quien deseaban hablar.

"No nos quiso recibir. La movilización fue importante, logramos dejar en claro bien nuestro mensaje", le dijo a LA OPINION el titular del Seom, Darío Cocco.

En tanto, el sindicalista remarcó que van a esperar unos días más para ver la respuesta del gobierno de reincorporar a los trabajadores despedidos. "Si no obtenemos la respuesta que queremos, el 8 de agosto habrá un paro provincial, como lo habíamos establecido", explicó.