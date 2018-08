La importancia del turismo para la economía nacional Locales 02 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO// PROFESIONALIZACION./ Todos los servicios de la Hotelería y Gastronomía se especializan apuntando a la excelencia.

Evidentemente el turismo es considerado como una "industria sin chimeneas", porque en las zonas explotadas turísticamente todas las actividades se ven beneficiadas con el aporte que significan los ingresos que derrama la actividad, y su actividad, a todas luces es un significativo protagonista que impulsa la economía nacional, generando puestos de trabajo y lográndose el sostén de numerosas familias.

Ligado a esta propuesta no puede disociarse, es más, tiene un rol preponderante el servicio de hotelería y gastronomía, que, sin lugar a dudas son la cara visible de la atención que reciben los turistas.

Este servicio que para estar a la altura de las circunstancias deberá estar en permanente capacitación y atento a todas las mejoras y adelantos que se produzcan en el sector, apuntando siempre a la excelencia en la especialidad.

En un artículo publicado en el pasado mes de febrero Nadia Piemonte, periodista mexicana, así se refería a la trascendencia de la actividad señalada "sabido es que el turismo es una de las actividades económicas y culturales más importantes con las que puede contar un país o una región. El valor de esta actividad reside en que el turismo tiene que ver con el movimiento y la reactivación económica que genera en la región específica en la que se realiza, ya que crea empleos, obras de infraestructura, desarrollo de establecimientos gastronómicos y hoteleros, crecimiento del transporte. Obviamente, hay regiones en el mundo que están catalogadas como algunos de los puntos de turismo más importantes o dinámicos mientras que otros no, y esto tiene que ver con la atención que se le presta a esta actividad, creando más posibilidades para que los visitantes disfruten.

"De ahí la importancia que le ha dado esta administración al renglón turismo, para reanudar una actividad que decayó en los últimos tiempos y de esta manera pueda contribuir cada vez más al desarrollo de la entidad. El gobierno de Graco Ramírez trabajó duro para reconstruir la confianza en Morelos y hoy día el estado es ejemplo nacional en la implementación de “Viajemos todos por México”, uno de los proyectos más relevantes a nivel nacional. De esta manera Morelos es líder en la implementación del movimiento, número uno en la oferta de paquetes turísticos a bajo costo en el portal oficial que alberga a todos los destinos del país, y es el único estado de la República en contar con un convenio cooperativo entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo a favor de la movilidad turística.

Por otra parte resaltó Mónica Reyes Fuchs, esa activa mujer que jefatura la Secretaría de Turismo estatal, señaló que el propio gobierno federal reconoció que “Morelos suena por todo lo alto en las plataformas de promoción, reuniones y talleres relativos al movimiento Viajemos todos por México” al haber trabajado en colaboración con el Sistema DIF Morelos para ampliar los beneficios turísticos a adultos mayores, con lo que se ha logrado que más de tres mil personas que nunca habían salido de su municipio o localidad de origen, aprovecharan los beneficios del turismo y contribuyeran a ese movimiento que requiere para activarse. Y así como con los adultos mayores, en Morelos se han abierto posibilidades para que cada vez tengamos más visitantes que puedan disfrutar de los beneficios del turismo adecuado a jóvenes, a familias, a parejas, a niños, con instalaciones para todo tipo de diversión, actividades culturales, deportivas, ecológicas, así como una inmejorable y variada gastronomía, una hotelería con muy buenos servicios y apta para todos los bolsillos. No olvidemos que según la Organización Mundial del Turismo, hoy en día, el volumen de este negocio es igual o incluso mayor que el de las exportaciones de petróleo, productos alimenticios o automóviles. El turismo se ha convertido en uno de los principales actores en el comercio internacional, y representa al mismo tiempo una de las mayores fuentes de ingresos para muchos países en desarrollo".

Debemos resaltar que los dirigentes de UTHGRA a nivel nacional y quienes se desempeñan a cargo de las filiales del gremio en todo el país han comprendido cabalmente la importancia del turismo y se trabaja a lo largo de todo el año en la capacitación de sus afiliados permitiéndoles mejorar su rendimiento laboral y a la vez otorgar un mejor servicio.