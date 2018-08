Ajuste a la seguridad: no llegarán los 45 nodos Locales 02 de agosto de 2018 Redacción Por ALLI SE PODIAN INSTALAR 1 O MAS CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA

El secretario en Prevención en Seguridad del Municipio, Delvis Bodoira, confirmó que por falta de presupuesto no llegarán las 45 nodos que estaban gestionando con la Provincia y con la Nación. El funcionario adelantó también que la ampliación del Centro de Monitoreo quedará para ser incorporado en el Presupuesto 2019 y con fondos propios.

En declaraciones realizadas a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) señaló las dificultades que tiene su área (como muchas del Ejecutivo) posdevaluación: "Nosotros apuntábamos al Centro de Monitoreo de la ciudad. Hemos presentado un proyecto tanto en Nación como en Provincia para la ampliación, una quinta etapa. La verdad es que este proyecto no ha prosperado, no ha tenido respuesta. Todos los insumos son en dólares. Nosotros teníamos presupuestado para este año 2.500.000 pesos para cámaras pero estaban calzados con los proyectos presentados tanto en Nación como en Provincia. No hemos tenido respuesta y hemos hablado con los funcionarios del área, quienes nos dijeron que no hay presupuesto para la ciudad. Le he transmitido esto al intendente Luis Castellano. Lo que vamos a estar haciendo es que, si de acá a fin de año seguimos en la misma situación, cuando elevemos el Presupuesto 2019, vamos a estar incorporando el sistema que habíamos pensado en la ampliación del Centro de Monitoreo, tanto de monitoreo y de cámaras, lo vamos a estar haciendo con recursos propios".

Recordemos que se estaban gestionando 45 nuevos nodos (que pueden tener una o más cámaras). El proyecto incluía cámaras, cableado de fibra óptica, almacenamiento (Storage) en el Centro de Monitoreo, etc.

"Este año hemos puesto todo el esfuerzo en la GUR, por el prestigio que tiene la institución y la preocupación que tiene la gente. Estamos próximos a que ingrese todo el personal, están con los estudios médicos, último paso para que los 25 agentes ingresen. Estamos llamando a licitación para ampliar la base de la GUR, empezamos a hacer las veredas. Yo estimo que el año que viene, toda la energía la vamos a poner en el centro de Monitoreo", completó Bodoira.

Tampoco sabe si el presupuesto le va a alcanzar: "estamos bastante complicados, sobre todo por la variación de precios. Necesitamos incorporar dos camionetas y no se presentó nadie. Primero la inflación y después la incertidumbre hicieron que se estiraran los plazos. Lo mismo para pasar las comunicaciones del sistema analógico a uno digital. Uno entiende que si la cosa sigue así, no habrá presupuesto que aguante", dijo y destacó el acompañamiento de los concejales "porque se dieron cuenta al igual que nosotros que es un tema central".



ALARMAS COMUNITARIAS

Por otra parte, en relación a la reglamentación de la ordenanza de alarmas comunitarias, aprobada por el Concejo. Lo avalaron, pese a estar convencidos de que las cámaras son un mejor sistema: "esto lo demuestran los oficios judiciales que todos los días recibimos por parte de la Fiscalía Regional, porque nos piden las cámaras del lugar para verificar qué pasó luego de un ilícito.























