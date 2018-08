El novillo de consumo le ganó a la inflación SUPLEMENTO RURAL 02 de agosto de 2018 Redacción Por POR PRIMERA VEZ EN DOS AÑOS

El precio del novillo para consumo le ganó a la inflación por primera vez en dos años, y las subas registradas la semana pasada en Liniers ubicaron el valor real por encima del de hace un año, lo que no sucedía desde noviembre de 2016. Se trata de algo llamativo frente a una demanda doméstica debilitada por la caída de salarios reales, indicó el sitio Valor Carne.

En la semana terminada el 27 de julio, los precios de las principales categorías comercializadas en el mercado de Liniers mostraron nuevas subas del 3% para novillos y terneros gordos, menos del 1% para novillitos y un contundente 19% para vacas.

En tanto, la oferta se mantuvo muy similar al promedio semanal del último año. Así, se completan ocho semanas de alzas para estas categorías, que componen la enorme mayoría de lo que se ofrece en este mercado. En la comparación con las cotizaciones de hace 30, 60 y 90 días, se ven aumentos de entre 3% y 9% en un mes para machos y livianos, entre 20% y 24% en dos meses y entre 25% y 28% en el trimestre.

Las vacas representan un capítulo aparte, con una valorización de 32% en un mes y de 45% y 41 % para las otras dos fechas. En cuanto al precio deflacionado del novillo, la cotización real del macho adulto se mantuvo por encima de la trayectoria de los promedios móviles de 52 semanas, por noveno período consecutivo: En la semana, resultó 7% mayor al de tal trayectoria y apenas mayor que al valor de hace un año.

"Este último es un dato para destacar ya que hay que remontarse a noviembre de 2016, casi dos años, para encontrar valores que superaban al de un año previo. Hay un caso aislado, de una sola semana en noviembre de 2017, cuando se empató al valor de 365 días antes", indicaron los autores del informe.

En el contexto de una inflación acrecentada y de una demanda doméstica debilitada por la caída de salarios reales, la recuperación de los precios reales de la hacienda constituye un hecho llamativo. Los precios del inicio de semana en Liniers, con una entrada de 245 animales no son representativos como para poder pronosticar los valores de esta semana.

En tanto, en julio el novillo ganó 0,6% sobre junio, pero fue 4% menor al de hace un año; además, fue el cuarto mes de 2018 en que el precio supera al promedio real de lo que va del período.



CLIMA FAVORABLE

PARA EXPORTAR

Las exportaciones de carne vacuna argentina podrían crecer 180% en los próximos 10 años según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y su mercado ganadero televisado Rosgan. Así lo expresaron Raúl Milano del Rosgan y el economista jefe de la BCR, Julio Calzada quienes señalaron que se trata de una excelente tasa de crecimiento anual del 11% y que son valores relevantes.

En un análisis, ambos especialistas señalaron que tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

(OCDE), el organismo de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) como el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) advierten que las exportaciones de carne vacuna de Argentina podrían registrar un alto crecimiento en los próximos 10 años.

"Según el USDA, las exportaciones podrían pasar de 280 mil toneladas en el 2017 (tn métricas CWE) a 517 mil en el 2027. El crecimiento interanual sería del 85%, una cifra importante", indicó el informe.

Por otra parte, OCDE-FAO evalúa que las ventas al exterior de nuestro país podrían pasar de 300 mil toneladas CWE en el 2017 a 622 mil en el 2027 (tonelada métrica equivalente a res con hueso). "En la visión de estos organismos, el incremento interanual sería del 107%", sostuvieron los analistas. Expresaron que según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), las exportaciones de carne bovina argentina correspondientes al año 2017 alcanzaron un valor aproximado a 1.298 millones de dólares, resultando un 24,1% superior a los 1.047 millones de dólares obtenidos en 2016. "Este importante incremento obedeció a mayores tonelajes exportados y no a mayores precios, lo cual es una muy buena noticia para Argentina", indicaron.

La Bolsa de Comercio de Rosario y ROSGAN, en base a consultas realizadas a operadores y especialistas del sector, consideran que las exportaciones de carne vacuna podrían pasar de 312 mil tn en el año 2017 a 870 mil toneladas en 2027. "El crecimiento interanual podría ubicarse en el 180%, cifra equivalente al doble del promedio de las estimaciones de la OCDE- FAO y el USDA", manifestaron Milano y Calzada.