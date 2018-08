Importante presencia de la provincia de Santa Fe

La provincia de Santa Fe estuvo presente en la Exposición Rural de Palermo 2018, que se desarrolló entre el 18 y 29 de julio en la ciudad de Buenos Aires. En la ocasión, la cadena de la carne santafesina y sus productos fueron protagonistas.

Además, el espacio de la provincia contó con la presencia de artesanos y empresas agroalimentarias que comercializan sus productos en el Almacén de Quesos Santafesinos, que nuclea a licenciatarios de la marca provincial De Mi Tierra Santa Fe.

La ministra de la Producción, Alicia Ciciliani, destacó que la presencia de Santa Fe en esta edición “fue muy positiva en todos los aspectos” y detalló que “al espacio de la provincia trajimos a los pequeños productores de quesos y chacinados, y también a los artesanos, que vendieron sus productos a público de todo el país”.

“Además, vimos a los productores ganaderos de las distintas razas y carnes, cuyas cabañas obtuvieron premios y sellaron una notable presencia en este ámbito. Lo mismo ocurrió con las empresas de maquinaria agrícola, que pudieron mostrar todo su potencial y establecer contactos para futuros negocios”, agregó.

El pasado jueves el propio gobernador santafesino, Miguel Lifschitz, recorrió la exposición de Palermo. “Estos eventos le dan la posibilidad a la provincia de compartir con el país el trabajo de nuestros productores, fortaleciendo el vínculo con los actores más importantes del sector para seguir trabajando juntos. Apuntamos a promover la producción santafesina, incentivar la aplicación de buenas prácticas agropecuarias y fomentar la innovación a través de nuestros centros de investigación”, destacó Lifschitz en la oportunidad.



LA EXPERIENCIA DE

LOS EMPRENDEDORES

Marcos Grasselli, de Pardalli Artes, empresa oriunda de Pujato que fabrica parrillas plegables de acero inoxidable para ser transportadas de manera ágil y simple, valoró la importancia de estar presente en la exposición que “fue exitosa no solamente por la venta al público, sino por los contactos que se generaron en un epicentro como es Buenos Aires”.

“Durante la feria, nos hicieron una entrevista en un diario de tirada nacional que se replicó por todas partes y para mí fue como caminar dos años seguidos pero en un solo día. Si no fuera por el apoyo a una empresa familiar como la nuestra, no podríamos estar en un lugar como este”, aseguró.

Fabio Toranza, titular de la Cooperativa Granjera Germinar de Ataliva -Lácteos La Llanura, manifestó que la experiencia fue “muy interesante. Para nosotros fue muy importante estar acá, ya que nos vemos obligados a hacer las cosas mejor”.

Además, aseguró que durante los días que duró la exposición pudieron “vender muy bien y hacer muchos contactos. Estamos muy agradecidos de poder promocionar nuestros productos aquí, ya que es uno de los mejores ámbitos para hacerlo”, finalizó.