Bottaniz sigue alistando a su equipo

La “Crema” no detiene su marcha en la pretemporada que lo depositará en el próximo torneo de la B Nacional.

Atlético de Rafaela sigue metido en su preparación en el Predio del Autódromo y sin amistosos a la vista, ni el juego por Copa Argentina ante Lanús con fecha confirmada, Víctor Bottaniz busca afianzar la idea y encontrar las piezas justas para encontrar el mejor funcionamiento de su equipo.

Hasta aquí se vio que la “Crema” fue vulnerable en el fondo, no mostró solidez en su última línea, no tuvo a nadie que marque desnivel cuando no hubo espacios, alguien que genere algo diferente con la pelota al pie. En contrapartida, fue letal con sus delanteros, con momentos de contundencia y mucha presión con mucha gente en ofensiva. Con espacios, marcó diferencias. Pero sin terreno libre, se le complicó.

Y en esto trabaja “Lito” y su cuerpo técnico. En encontrar el mejor funcionamiento del medio campo y la fortaleza que todo equipo debe tener y mostrar desde el fondo.



El plantel profesional albiceleste trabajó ayer por la mañana en el predio y el plantel realizó diferentes trabajos con pelota, en espacios reducidos.



Por un lado y bajo la atenta mirada de Bottaniz, una línea defensiva de cuatro más la misma cantidad de mediocampistas que trabajaron en la recuperación y oposición de seis jugadores de ofensiva, con tres mediocampistas y tres delanteros.



Los nombres fueron alternando e incluso con algunos juveniles que actúan en la Reserva.



En otro sector, bajo la conducción de Juan Pablo Amadío, hubo trabajos de definición, con duelos de tres contra tres y también fútbol en espacios reducidos.



El plantel de Atlético de Rafaela volverá a trabajar en la mañana de hoy en el Predio.