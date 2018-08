Lifschitz confirmó que “se trasladará” el nuevo aumento de tarifa energética Locales 02 de agosto de 2018 Redacción Por El Gobernador dijo que el nuevo aumento de tarifas de energía del 24,4%, anunciado por el ministro nacional Javier Iguacel, se va a trasladar “no en la misma proporción” a los santafesinos.

NO DEJO DUDAS. El gobernador hizo el anuncio en Santo Tomé, luego de entregar viviendas.

Finalmente el aumento se va a trasladar a las facturas que pagarán los usuarios: “se trasladará, no en la misma proporción. Por eso, vamos a tomarnos unos días para ver de qué manera logramos el menor impacto posible en la franja de usuarios residenciales de menos recursos, por un lado, y en la franja de usuarios comerciales, empresarios e industriales del sector pyme"·, dijo ayer el gobernador Miguel Lifschitz, confirmando lo que se sospechaba.

Ayer, el primer mandatario dijo que el nuevo aumento de tarifas de energía del 24,4%, anunciado por el ministro Nacional Javier Iguacel, se va a trasladar “no en la misma proporción” a los santafesinos y que se tomará su tiempo para analizar la situación. La idea que tiene el estado provincial es reducir el impacto para los diferentes sectores. Asimismo, Lifschitz dijo que este nuevo aumento se suma a los anteriores y es un disparador de la inflación. El funcionario recalcó que “después el Gobierno (Nacional) se sorprende por el aumento de la inflación”, determinó.



"UNA DE LAS MEJORES"

En otro tramo de la conferencia que brindó ayer, dijo que “la Empresa Provincial de la Energía, como todas las empresas públicas, puede ser mejorada y estoy personalmente empeñado en mejorar la eficiencia de la misma. Por eso, he puesto un nuevo presidente, hemos designado una comisión objetiva y externa integrada por representantes de las universidades públicas, referentes técnicos de empresas, quienes realizarán un informe pormenorizado de toda la estructura de costos que tiene la EPE”, sostuvo el gobernador.

En respuesta a la afirmación del Ministro de Energía de la Nación sobre la “responsabilidad de la empresa distribuidora” sobre el costo de la electricidad en los hogares santafesinos, el mandatario provincial aseguró: “La EPE es una de las mejores empresas de distribución de energía del país, y no corresponde que nos hagan responsables de los aumentos de los costos de las tarifas, que tienen como responsables al Ministro de Energía anterior y al actual. Hay intencionalidad manifiesta de tratar de responsabilizar a las provincias de las políticas de ajuste que está implementando el gobierno nacional”.