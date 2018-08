Preparan un decreto para tope de sueldos Locales 02 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

La secretaria de Estado de la Energía, Verónica Geese, se refirió a la polémica desatada por los sueldos que perciben los integrantes del directorio de la EPE, y adelantó que el gobernador Miguel Lifschitz firmará un decreto que pondrá un tope a los salarios de funcionarios políticos de la Provincia, que será equivalente a lo que actualmente cobra un ministro. Esto significará, en el caso del directorio de la EPE, una reducción de los sueldos que se dieron a conocer en los últimos días.

"Esa publicación toma un mes atípico de la empresa, porque en ese mes se paga un bono que está determinado dentro del convenio colectivo de trabajo y en este caso cobraban los 5 directores de la Empresa Provincial de Energía. Lo suspicaz es que en esa misma publicación, esos mismos valores se ponen en bruto, es decir, le faltan todos los descuentos inclusive el del impuesto a las ganancias. Esa liquidación publicada no es así todos los meses, no cobran eso de bolsillo, por eso queríamos aclararlo y por eso los directores salieron a mostrar sus recibos de sueldo", explicó Geese en Radio El Espectador.

Geese comentó que en mayo, cuando ingresó el nuevo director, se firmó una nueva resolución para que no cobraran más este bono que mencionaron. Además aclaró que el sueldo "común" de los directores, sin agregados, es de 105 mil pesos.

En tanto, sobre esta medida que tomará el gobernador, dijo que "Lifschitz va a sacar un decreto que va a estar vigente no sólo para la EPE, sino para la administración pública, donde ningún directivo puede ganar más que un Ministro, con lo cual a partir de esto van a bajar considerablemente los sueldos de los directores y de todo el personal político de la provincia. Esto abarcará todas las empresas del Estado y me parece que es lo que le había indicado al presidente del directorio, donde en una época complicada, buscar la austeridad y por eso se había sacado la resolución para sacarse el bono ellos mismos y en este caso lo va a hacer el gobernador directamente para todo el resto de la administración pública", cerró.



FALTA DE AUDIENCIA

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe observó la falta de una audiencia pública para definir los nuevos valores de la energía eléctrica para el mercado mayorista que se aplicará a los agentes distribuidores y/o prestadores del servicio público de distribución, según se desprende de la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.

De acuerdo con la disposición y consultas técnicas realizadas por la Defensoría del Pueblo, el aumento promedio del valor del megavatio es del 43,5 por ciento. De este promedio un 60 por ciento es para grandes usuarios y un 36 por ciento para el resto de la demanda. También se determinó un incremento para el transporte del orden del 50 por ciento, y aunque su impacto en el usuario es mucho menor considerando la totalidad de la factura, no por ello deja de ser significativo.

“Sin perjuicio de las valoraciones respecto a un nuevo aumento del valor de la energía mayorista, no se puede desdeñar de parte de esta Defensoría del Pueblo la falta de audiencia pública previa tendiente a brindar información a los usuarios y garantizar que los mismos puedan manifestar sus opiniones respecto a la propuesta formulada, y aunque no cuenta con carácter vinculante para la autoridad, deben ser consideradas en la resolución”, expresó la institución.