Aimar y Scaloni en los amistosos

Pablo César Aimar y Lionel Scaloni, quienes están al frente del Sub 20 que está jugando el torneo de L´Alcudia, serán los entrenadores de la Selección argentina mayor en los próximos dos amistosos. Según trascendió desde AFA, ambos estarán al frente de los encuentros que se jugarán en Estados Unidos frente a Guatemala y Colombia. El primero de ellos será el sábado 8 de septiembre en Las Vegas y, ante el conjunto cafetero, se jugará el martes 11 en Nueva Jersey. Como todavía no hay ninguna gestión encaminada para conseguir al reemplazante de Jorge Sampaoli, AFA se tomará un tiempo prudencial para evaluar cuál es la mejor opción. En ese sentido, trascendió que los candidatos que más consenso reúnen son Mauricio Pochettino, Diego Simeone y Marcelo Gallardo, aunque difícilmente dejen sus respectivos clubes. Por detrás de ellos, están Matías Almeyda y Ricardo Gareca, quienes se encuentran sin trabajo, y Jorge Almirón, DT de Atlético Nacional de Medellín de Colombia. Scaloni fue uno de los ayudantes de campo de Sampaoli y tiene una relación muy cercana a los futbolistas de la Selección, ya que por una cuestión de edad fue compañero de muchos de ellos. Aimar se desempeñaba como entrenador de las selecciones juveniles de AFA y si bien el casildense lo recomendó para el cargo, no estuvo en Rusia 2018 pese a que le había ofrecido ser parte del cuerpo técnico. Ambos tienen el buen antecedente de haber pasado por las manos en juveniles de José Néstor Pekerman, quien es considerado como un candidato potable a asumir como director de selecciones nacionales.