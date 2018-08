Peñarol visita a Unión

Luego del parate por la carrera del Turismo Carretera en nuestra ciudad vuelve la acción en el principal certamen de Liga Rafaelina de Fútbol. Esta noche, desde las 21.30hs estarán jugando Unión de Sunchales y Peñarol en el encuentro adelanto que tendrá la cuarta fecha del torneo Clausura de la Primera A.

El árbitro del encuentro será Guillermo Vacarone, quien estará acompañado por N. Luque y A. Isasa. Las Reservas jugarán desde las 20hs.

El conjunto de Hugo Togni viene de conseguir su primera victoria en el certamen tras superar 2-1 a Argentino de Humberto, luego de dos empates seguidos (0-0 vs Atlético y 1-1 vs Sportivo). Por su parte los “Bichos Verdes”, que ganaron en la primera fecha (1-0 a Ferro), luego han sumado una derrota (1-2 vs Florida) y un empate (1-1 vs Ben Hur).

Tanto Peñarol como Unión tendrán la posibilidad de alcanzar la punta del torneo si alguno de los dos consigue quedarse con los tres puntos, por lo menos hasta que jueguen los dos líderes que tiene el certamen que son Florida de Clucellas y Ferrocarril del Estado.



El resto de los partidos se disputará el próximo domingo desde las 15.30hs con el siguiente programa: Ferrocarril del Estado vs Brown de San Vicente, 9 de Julio vs. Libertad, Atlético de Rafaela vs Deportivo Ramona, Sportivo Norte vs Deportivo Tacural, Argentino de Humberto vs Argentino Quilmes, Florida de Clucellas vs Ben Hur.