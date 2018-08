Dólar trepó a $ 28,23 Nacionales 02 de agosto de 2018 Redacción Por Tras el anuncio de menor subasta de divisas dispuesto por el Ministerio de Hacienda.

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El dólar pegó ayer un salto de 21 centavos, al cerrar a $ 28,23 para la venta, luego de la decisión del Ministerio de Hacienda de recortar el volumen de divisas que subasta a diario.

Según el promedio que efectúa el Banco Central, la divisa finalizó a $ 27,19 para la punta compradora y a $ 28,23 para la vendedora.

En los mostradores del Banco Nación, el dólar se ubicó en $ 28, mientras que el precio más elevado fue expuesto en las pizarras de Banco Galicia e ICBC a $ 28,30.

El dólar mayorista, por su parte, terminó la primera rueda de agosto con un incremento de once centavos, al trepar a $ 27,52.

El volumen negociado en el segmento de contado fue limitado al llegar tan sólo a a US$ 478,564 millones.

Operadores puntualizaron que el dólar registró una marcada suba luego de que el Ministerio de Hacienda anunciara que decidió reducir las ventas de dólares diaria a "75 millones dólares durante los próximos 3 días hábiles y a 50 millones diarios a partir de ahí".

Bajo el nuevo esquema, el organismo que conduce Luis Caputo concretó la subasta diaria de venta en contado y subrayó que "el precio promedio de corte se ubicó en 27,6567, siendo el mínimo precio adjudicado de 27,6410".

El incremento del dólar se dio luego de que finalizara julio con una baja del 5,5%, en lo que fue el primer cierre mensual de la divisa con tendencia negativa durante el año.

Así sucedió en un contexto en el cual las elevadas tasas de interés se posicionaron como una opción atractiva para los inversores en la plaza local.

Este viernes, la autoridad monetaria indicó que las reservas internacionales finalizaron en US$ 57.827 millones, al disminuir US$ 169 millones respecto del día anterior.

En tanto, las acciones líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzaron 0,34%, con el indicador Merval a 27.667,12 puntos.

El balance general de empresas arrojó 38 bajas, 37 alzas y diez acciones sin cambios.

El volumen negociado en acciones durante la sesión alcanzó los $558,1 millones.

El mejor rendimiento fue para el grupo Ternium Argentina con un incremento de 5,74%, mientras en el otro extremo se ubicó Pampa Energía con una caída de 2,26%.