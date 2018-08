Para no ser víctima de estafas Policiales 02 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Con la finalidad de evitar las estafas o denominados “cuentos del tío”, o también los secuestros virtuales, la Unidad Regional V brindó recomendaciones a la ciudadanía y especialmente a los adultos mayores.

Por ello invitan a tener en cuenta:

* Al recibir llamadas telefónicas procedentes de números privados o anónimos, no brinde información personal ni bancaria. Mantenga la calma.

* Instruya a los niños a no brindar información privada ante llamados telefónicos.

* Si recibe un llamado telefónico de personas que dicen ser un familiar y no

reconoce la voz corte la comunicación e intente ubicar a ese allegado

corroborando de esta manera la veracidad o falsedad de la comunicación.

* Se recuerda que ni la Policía ni los Hospitales anotician de manera telefónica

sobre hechos desgraciados o accidentes. Ante un llamado de estas características corrobore con el 911 antes de aportar datos.

* Si recibe un llamado o mensaje de texto afirmando que ha resultado ganador de un premio, recuerde que no debe depositar ni pagar dinero alguno hasta

asegurarse de la veracidad del mismo.

* Las entidades bancarias y oficiales no solicitan información mediante mensajes de texto o WhatsApp y nunca se presentarán en su domicilio para hacer cambio de moneda extranjera o billetes en circulación por otro tipo de dinero.

* Antes de realizar cualquier operación financiera, consulte a su banco.

* No divulgar a personas desconocidas claves, contraseñas, nombres de usuarios. Ante la duda, consultar con un familiar o allegado.

* Si alguien se apersona en su domicilio en nombre de una entidad o empresa,

solicite credencial y datos personales y no permita el ingreso al domicilio hasta

estar completamente seguro que pertenezca a la empresa referida. Corrobore

con la entidad prestataria. Ante el llamado de un presunto negociador corte la comunicación y llame al 911.

* Evite suministrar dinero u objetos y realizar transacciones adelantadas.

Comuníquese al 911 o a la Comisaría de Jurisdicción ante cualquier situación que considere irregular.