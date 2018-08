El Centro Comercial y el Concejo buscan consensuar una agenda Locales 01 de agosto de 2018 Redacción Por En la sede social del CCIRR, dirigentes de la entidad recibieron a los ediles locales con el objetivo de analizar y debatir diversos temas que atañen al desarrollo productivo local. Infraestructura y promoción de las inversiones privadas fueron los ejes. También se plantearon algunos temas vinculados con la Tributaria, mirando hacia 2019. Y reclamaron modificaciones para el Código Urbano.

FOTO PRENSA CCIRR DIALOGO./ El encuentro se extendió a lo largo de más de dos horas.

Necochea 85, la sede del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, fue el escenario planteado para que la institución sea anfitriona de los concejales para comenzar a generar una "agenda" que apunte al desarrollo estratégico de la ciudad, basada en el consenso. Todos los actores consultados por LA OPINION definieron al encuentro como "muy positivo" y como el inicio de una serie de reuniones para ir definiendo algunos temas.

De acuerdo a lo planteado desde el mismo CCIRR, el presidente de la entidad, Andrés Ferrero, manifestó la importancia de priorizar una mirada a largo plazo con ejes en el trabajo y la producción como bases para lograr una ciudad desarrollada de manera sustentable. Vale destacar que muchos ediles se hicieron eco de estas palabras.

Uno de los ejes planteados fue la necesidad de gestionar de manera conjunta con el resto de los actores locales por las obras de infraestructura que requiere la región. Al respecto, se destacó la importancia de garantizar la concreción de la obra de transformación de la RN 34 en autopista, como así también lograr que el Gobierno Nacional incluya dentro del presupuesto del proyecto la vinculación de la traza actual con la futura variante Rafaela (vale destacar que en noviembre de 2017 una comitiva local planteó al entonces titular de la Dirección Nacional de Vialidad un pedido formal de que la obra incluya la pavimentación de camino público Nº 5, 6 y 8 entre la variante Rafaela y la actual traza de la RN34). No se descarta la posibilidad de que los propios ediles realicen una visita a la ciudad. En el marco de las obras de infraestructura que necesita la ciudad, se mencionaron los avances relacionados al Gasoducto Regional Centro II y el acueducto Desvío Arijón, dos proyectos largamente anhelados por la sociedad en su conjunto.

Otro eje del encuentro giró en torno a la ordenanza tributaria que regula las tasas y derechos que deben afrontar los empresarios de la ciudad. En este sentido, los dirigentes presentes plantearon que su proyección debe considerar una mirada equilibrada y mesurada, de manera que promueva la inversión privada y la generación de empleo. En relación con este tema, también se indicó que resulta impostergable acordar políticas de Estado con los diferentes niveles de gobierno para un mayor control y fiscalización del comercio informal y la competencia desleal que afecta de forma transversal a todas las actividades económicas y la recaudación municipal en particular (se focalizó en el concepto básico de que se debería lograr que más contribuyentes paguen menos impuestos). "Nos vamos a tener que poner creativos, porque son momentos difíciles, donde la economía no reacciona y al Municipio se le hace tan cuesta arriba como a las empresas cumplir con lo que la sociedad reclama", le dijo uno de los ediles a LA OPINION.

Además, otros temas analizados fueron los cambios que requiere el código urbano municipal (con el objetivo de promover la inversión privada en proyectos de desarrollo inmobiliario) y la importancia de sistematizar la información que genera el Mapa Social de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Rafaela a través del trabajo y compromiso de la Municipalidad de Rafaela y el programa Incluirse de la línea de Responsabilidad Social Empresaria del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR).

También se abordó la educación (sobre todo, si las carreras universitarias que se crean en la ciudad se planifican en función de las demandas laborales de la ciudad).

Participaron del encuentro por parte del CCIRR Andrés Ferrero, Rubén Burkett, Mauricio Rizzotto, José Frana, Gabriel Corrado, Carlos Airaudo, Rubén Manero, Iván Acosta, Mauro Soffietti, Mariana Pérez y por parte del Concejo Municipal Raúl Bonino, Jorge Muriel, Leonardo Viotti, Lisandro Mársico, Hugo Menossi, Evangelina Garrappa, Marta Pascual y Ana Carina Visintini.