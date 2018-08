Un rafaelino en Olimpíada Internacional

Desde estas mismas páginas hemos destacado el logro magnífico de Mariano Brasca quien entrenado por su profesor, Sebastián Garetto logró sortear positivamente diversas instancias de las Olimpíadas de Biología hasta quedar clasificado para integrar el equipo nacional que nos representó en la vigésimo novena Olimpiada Internacional de Biología disputada a fines de julio en Teherán, capital de Irán.

Respondiendo a nuestra invitación en la víspera nos visitó Mariano acompañado por Sebastián Garetto.

El joven consideró que al equipo argentino " le fue bien dado que dos chicas obtuvieron medalla de bronce y el chico de Tucumán recibió mención de honor", más allá de estas distinciones, poder integrar el equipo argentino, para los cinco jóvenes, significó un logro maravilloso.

En cuanto a la experiencia en Irán destacó que "estuvo buenísima, porque más allá de los exámenes - que son divertidos porque es lo que a uno más le interesa- conocés a gente de todo el mundo. Eran 70 países - 270 estudiantes comprendidos entre los 16 y 19 años- con todos tenés en común que le gusta la Biología y otras cosas más, entonces hicimos un montón de amigos de todas partes.

Agregó además que se llevaron mejor " con los equipos hispano parlantes, porque era más fácil la comunicación, pero también hicimos amigos de Italia, Canadá, Australia, de todo el mundo"

En cuanto al contenido de los exámenes señaló que " fueron muy difíciles".

Cabe recordar que la Olimpiada Internacional de Biología es una de las más complicadas por el tipo de temas que incluye, tales como anatomía animal, fisiología vegetal y botánica; biología celular; y química y física.

Es un espacio donde los estudiantes ponen a prueba sus habilidades para abordar problemas con gran interés por la biología, la creatividad, la capacidad de observación, el espíritu crítico y la tenacidad.

Consultado Sebastián Garetto en cuanto a su participación en esta justa juvenil manifestó que" yo los preparo hasta el certamen nacional ya cuando los chicos de los diez primeros equipos que al año siguiente continúan en el secundario son preparados por los profesores de Río Cuarto para hacer luego los exámenes e integrar el equipo nacional".

Al requerírsele a Mariano si por su mente pasó en algún momento poder competir en una instancia internacional señaló "yo había empezado en el Colegial, más bien pensando en las nacionales - pensaba en ello porque sabía que estaba muy bueno- y tenía un sueño de ir a internacionales, pero era un sueño, nada más".



En Irán



Fuera de la competencia tuvieron momentos de solaz, recordó que " fuimos a un Bazar tradicional, muy lindo, también fuimos a la Torre Miland, la sexta torre más alta del mundo, fuimos a un complejo lleno de palacios, algunos eran museos y otros directamente los mostraban por dentro".

Por otra parte puso de relieve que " cuando comíamos eran comidas típicas, estilo buffet, pero muy picante y con azafrán, eran ricas.

Resaltó la situación a la que se ven relegadas las mujeres: "usar el velo, no pueden tocarse con los hombres, pero en sí la gente es muy amable, muy buena onda, exceptuando la segregación de la mujer , la gente es muy buena, la gente joven estima que la mujer no debe ser tratada de ese modo".



El futuro

En cuanto a su futuro señaló que apunta a efectuar la Licenciatura en Biología y la idea es dedicarse a la investigación.



Orgullo



Sebastián Garetto se mostró gratificado por el logro y remarcó que " no esperábamos un resultado como este, salir tan bien en el nacional y que Mariano llegue a formar parte del equipo nacional. Las escuelas con las que se compite tienen convenios con Universidades Nacionales, o son escuelas superiores donde luego siguen la carrera docente, o tienen grupos de docentes dedicados especialmente a eso, tienen tiempo para dedicarse a las Olimpíadas, laboratorios mucho más equipados, por eso recalco el esfuerzo que hizo Mariano para integrar el equipo, saliendo de una escuela pública , sin convenio con nadie, es mucho el esfuerzo que hizo él solo".