El municipio consolida el perfil exportador de Rafaela

Estamos en una ciudad que tiene una característica emprendedora muy particular y lo vemos en una cantidad importante de sectores”, expresó el intendente Luis Castellano en la presentación de la cuarta edición de Rafaela Exporta.

En el Salón Verde del edificio municipal, se realizó el lanzamiento de la cuarta edición del programa Rafaela Exporta que llevan adelante el Estado local y la Cámara de Comercio Exterior del Centro Comercial e Industrial.

El objetivo del mismo es potenciar la oferta exportable de la ciudad y está dirigido a pequeñas empresas locales (pymes y mircro pymes) que no han tenido operaciones de comercio exterior o que han exportado solamente en alguna oportunidad, y que cuentan con serias intenciones de exportar.

La competitividad de las empresas no es casualidad sino que es el resultado del accionar diario de todos los actores del territorio, por este motivo el gobierno local trabaja en un constante vínculo con diversas instituciones para fortalecer el desarrollo de la ciudad mediante el emprendimiento de acciones conjuntas.

Es política del municipio consolidar el perfil exportador de la ciudad, permitiendo aumentar el número de empresas pymes que inicien sus procesos de internacionalización, y a través de este aumento, diversificar y reforzar la oferta exportable.



UNA CIUDAD EMPRENDEDORA

Haciendo referencia a la actualidad laboral, el primer mandatario dijo que es “una coyuntura compleja" y agregó: "es difícil en la que hoy estamos y la amenaza del desempleo que está latiendo, es el momento de trabajar al revés del ciclo, de utilizar estos espacios de crisis para potenciarse porque en algún momento la oportunidad aparece”, declaró.

Además recordó que “tenemos la Agencia de Desarrollo que es público-privada. Desde hace varios años venimos gestionando con Omar Perotti y esa agencia, dos impresoras láser. Hoy tenemos a disposición dos impresoras en el INTI, de última tecnología, donde las empresas van a probar los desarrollos que están haciendo, corregirlos y salir a competir con algo mucho mas estudiado”, agregó.

Rafaela Emprende también “es un programa destinado a nuestros pequeños emprendedores para capacitarlos y ayudarlos. Porque no están solos y pueden aprender herramientas de marketing, contables, para potenciarse. Rafaela Exporta es parte de ese entramado de acciones que hacemos junto con el sector privado, para animarse a salir a competir al exterior”.

Hay pequeñas empresas que “se animaron a participar de ferias y que fueron capacitadas en el programa, aprendiendo experiencias de otras. Cuando a uno le hacen un contrato del exterior hay que cumplirlo y hay que tener esa capacidad”.

Por último, afirmó: “Rafaela Exporta es eso, capacitarse y aprender de otras experiencias. Se trata de un programa que está adaptado a la matriz productiva de Rafaela y a la manera en que los rafaelinos entendemos la educación y el trabajo”.