Carnicería: le robaron 8 veces en 6 meses

Una carnicería perteneciente a la cadena “Mumú”, que tiene varias sucursales en nuestra ciudad -en este caso la que nos ocupa es la ubicada en la intersección de Av. Italia y calle Abele en barrio Italia-, fue nuevamente visitada por los amigos de lo ajeno en la madrugada del sábado, dejando un número que impresiona: 8 robos en 6 meses, contó a LA OPINION uno de sus titulares, en una entrevista telefónica mantenida en la víspera.

Federico Epelbaum, titular de la firma, nos contó que el último robo ocurrió “en la madrugada del sábado pasado, entre las 3:30 y 4:30, cuando [los ladrones] entraron a la carnicería por la puerta del frente, rompiendo uno de los vidrios, y ya adentro robaron mercadería, entre 20 y 25 kilos de carne, y nada de dinero en efectivo”, dijo.

El vidrio de la puerta era blindex. No obstante los delincuentes se las ingeniaron para tomar un pedazo de cordón (de hormigón), y pegarle al

vidrio hasta que este finalmente cedió después de 4 o 5 golpes, rompiéndose.

La cifra asombra: el comercio sufrió 8 robos en 6 meses. “Este fue el más 'light' (suave) -nos dijo Federico Epelbaum-. En los otros nos han llevado herramientas, balanzas, cuchillos. Hablamos con la Policía y se comprometieron a ayudarnos, y en lo que corresponde a nosotros pondremos más medidas de seguridad, como alarmas y más rejas, para que esto no pase más”, cerró el comerciante damnificado.

Este no es un caso aislado ya que en una nota difundida en la víspera por el informativo del canal 'Somos Rafaela', otro comerciante de Av . Italia manifestó su preocupación en el mismo sentido. Comentó además que ya casi todos los comercios de la cuadra pusieron cámaras de seguridad y que se mantienen conectados en tiempo real a través de un grupo de whatsapp donde se van contando sobre lo que les está ocurriendo en cada comercio, a fin de que los demás tomen precauciones en caso de robos u otro hecho de inseguridad.



ROBAN BICICLETA

CON ARMAS BLANCAS

En barrio Acapulco de Josefina, tres jóvenes de 16, 17 y 18 años sustrajeron una bicicleta playera, mediante amenazas con un arma blanca. Los mismos fueron identificados como Jonatan Jesús Z. (16), Carlos Alberto L. (17), y Alexis Rubén L. (18).

En momentos que los uniformados realizaban tareas de prevención, personal del GAT Sunchales observó a los jóvenes, que tenían en su poder una bicicleta similar a la sustraída. Así, se procedió al secuestro del rodado y se trasladó a los jóvenes a sede policial. Por orden de la jueza de menores y fiscal en turno, se entregaron los menores a sus progenitores y el mayor resultó aprehendido.