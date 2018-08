Aumentaron los precios y cayeron la cantidad de RTO

El aumento de los combustibles no solo impacta de forma directa en el uso cotidiano de los vehículos, sino también en otros aspectos. Uno son las multas, dado que las Unidades de Multa (UM) son 10 o 15 -en los casos de faltas graves- litros de nafta super de la YPF del ACA. Otro servicio que está ligado al precio de este combustible es la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). En la provincia de Santa Fe, es del 33 UF (Unidades Fiscales). Cada una de ellas, vale 1 litro de nafta super. Y, recientemente, a finales del año pasado, se definió una fórmula polinómica para determinar el incremento del boleto del transporte urbano de pasajeros. Uno de los rubros a tener en cuenta es el litro de gasoil grado dos. Dicho de otra forma: suben los combustibles, suben las multas, el boleto de minibus y el valor de la RTO.

Alejandro Grando es el titular de VTI SA, la empresa que en nuestra ciudad brinda este servicio. En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), indicó que a principio de año estaba en 870 pesos. "Hoy está en 1100 pesos, es decir, 230 pesos en 6 meses". Esto hizo que hubiera una merma en la cantidad de coches. "Entiendo que también está ligado a que también aumentaron otros servicios e hizo que la gente esté con menos disponibilidad y que se está tratando de organizarse en cuanto a sus gastos. Y hay gente que sí, no está haciendo su revisión técnica. O espera cuando tiene que hacer algún viaje", detalló.

"Fue notable a partir de abril. En ese momento hice la lectura de un fuerte aumento de las tarifas de energía", comparó. "Desde que arrancamos en 2012, fuimos creciendo en la cantidad de revisiones, salvo algunos decrecimiento menores" dijo y detalló: "nosotros crecimos en enero, en febrero, en marzo un poco menos. Y en abril hemos hecho menos revisiones que en abril de 2017. Fue del 10%, Y en mayo fue del 23% y en junio otro 10% menos, con respecto al año pasado".

"Es cierto que la RTO es costosa. El precio fue siempre un tanque de combustible. Hoy son 33 litros de combustible, así que es un poco menos. Esto está en relación a la economía que implica mantener un vehículo", señaló.

"Lo que nos pasó a nosotros, es lo que pasa en la mayoría de los talleres, salvo en algunos en donde no habían crecido mucho", indicó y agregó: "lo cierto es que hemos tenido crecimientos importantes en 2016 y 2017. Y algunos entienden que hemos vuelto a la normalidad, a un crecimiento paulatino, como desde 2010 en adelante. Puede ser que sea eso".



QUIENES DEBEN HACERLA

Los vehículos de carga, salvo algunas excepciones, lo hacen a partir del primer año. Los que tienen más de 20 años, deberá hacerse de manera semestral. Y los autos, a partir del tercer año de antigüedad. Mientras que el coche tiene menos de 7 años, la vigencia es de 2 años. Y pasado los 7 años, debe hacerse anualmente.

Y luego del trágico accidente de la empresa Monticas, en el sur de la Provincia, los coches que transportan pasajeros también se hacen semestralmente.