Ferrero: "hay inversiones inmobiliarias que se van"

Locales 01 de agosto de 2018

Andrés Ferrero, presidente del Centro Comercial e Industrial, en diálogo con LA OPINION, dio algunos detalles de lo que charló junto a los integrantes de su entidad con los concejales. Uno de los temas abordados fue la modificación del Código Urbano "Pareciera ser que en distintos momentos hay avances y coincidencias y después, volvemos a cero. Este esquema que hay en Rafaela, en donde los edificios en altura se permiten solo en ese triángulo (Av. Mitre. Av. Santa Fe y Gral. Paz), no tiene mucha justificación. Planteamos que los bulevares fundacionales tengan una política concreta, porque los costos fijos que demanda una inversión inmobiliaria, no se recuperan si no hay alguna habilitación de un poco más de altura. También los retiros en los pisos superiores, que tienen menos superficie... eso está para revisar, porque eso no se da en otros lugares", señaló.

"Estamos viendo que hay algunas inversiones que se están yendo de Rafaela. En las últimas semanas, salió una nota en donde se dice que hay menos permisos de construcción. Por ahí, forma parte de la realidad económica general. Pero, por ahí, también hay que ayudarla y permitir, sin ir en contra de políticas ambientales o de sustentabilidad", dijo y agregó: "por ahí parece que el interés económico fuera una cuestión que inhabilita la discusión. Nosotros entendemos que si el interés económico incluye temas de sustentabilidad, pueden permitir que haya nuevas inversiones".

También advirtieron sobre la posibilidad de que se incremente el Derecho de Registro e Inspección (DReI) en algunas actividades. "Pero, aumentar los impuestos, puede ser la peor forma de recaudar más. Si buscamos un equilibrio, si buscamos la inversión, también puede haber mayor recaudación. ¿Cuántas empresas se han ido de Rafaela en los últimos años? ¿Cuántas empresas que quisieron instalarse no consiguieron el ámbito? Nosotros necesitamos de los concejales y que haya una agenda común", sentenció. Dicho de otra forma, pidieron que no haya aumentos.

En otro orden de cosas, brindó su mirada sobre la actualidad política local: "en los últimos meses, en donde está triunfando la 'no política'", dijo. Dio como ejemplo lo que sucedió con el registro de lavacoches e hizo referencia al congelamiento de los sueldos de funcionarios políticos: "parecía una buena idea. Pero después, el ahorro fue volcado en forma igualitaria a toda la Tasa General de Inmuebles. Esto me hizo acordar la crítica que se le hacía al Gobierno anterior, cuando se le decía que el congelamiento de las tarifas beneficiaba tanto a los barrios necesitados como a Puerto Madero". Y agregó: "¿Por qué este año aumenta más de 20% la TGI y el ahorro de 5 o 6 millones de pesos no se volcó en más obras públicas, en contención social, un aporte para la culminación del CEPLA, en un mix de eso? Nosotros venimos planteando desde hace años que queremos un aporte mayor a la Agencia de Desarrollo (ACDICAR) que es pública y privada. Cuando queremos un aporte mayor para seguir planificando, no hay dinero. Y lo que pedimos es muchísimo menos del ahorro que se produce y que fue a la Tasa. Entiendo que a mucha gente le puede ser significativo un ahorro de 50 pesos mensuales, pero la verdad es que hay que medirlo en otras funciones. Este año la tasa va a aumentar más de un 20 por ciento. Y eso no es sustentable con la realidad económica".

También adelantó lo que dirá la Revista "Orientación Empresaria" sobre la ruta 34: "el título será 'sin fecha'. Vemos que esa obra no está planificada. Nos gustaría que Municipio, Provincia y sus distintos poderes puedan ir juntos a reclamar una fecha concreta de la obra".



REUNION POR LA LEY DE ART

Hoy, representantes del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región estarán presentes en la ciudad de Santa Fe para estar en la Legislatura y analizar la adhesión de la Provincia a la Ley de Riesgos de Trabajo.