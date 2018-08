Polarizados: aún prohibidos, pero ahora sí se aprueban Locales 01 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Polémica histórica si las hay, es la de los polarizados. Que sí están autorizados. Que no... las reglas nunca estuvieron demasiado claras. Y ahora, menos.

"Antes, mucha gente, cuando el polarizado estaba prohibido (ahora también) como no se podía aprobar aquí, había muchos que viajaban a otras provincias en donde sí lo permitían. Y ahí había después problemas de multas. Por ejemplo, cuando se iba a rendir el examen práctico, no se lo permitían", señaló Alejandro Grando, de VTI.

"A partir de abril del año pasado, el polarizado sigue estando prohibido. Pero en las revisiones técnicas se marcan como un defecto menor, por eso lo podemos aprobar. Gran parte de este éxodo que se daba, ahora ya no se da más", completó.

Otro de los puntos es que pasa con un coche que tiene la RTO realizada en otra provincia. "Dicen que la Policía de Seguridad Vial no lo acepta, no la tiene como válida. Pero no sé si es así.