Alerta por brote de triquinosis Región 01 de agosto de 2018 Redacción Por LEHMANN

LEHMANN. - Recientemente, la Comuna local recibió una notificación del Ministerio de Salud de la Nación por un Alerta por Brotes de Triquinosis en tres provincias de Argentina.

De esta manera, el Ministerio insta a las autoridades de salud de las provincias a: fortalecer la vigilancia epidemiológica de casos sospechosos de triquinosis con antecedente de haber ingerido carne de cerdo o de animal silvestre; trabajar en forma interinstitucional con las áreas de bromatología y sanidad animal; difundir a la población las medidas de prevención para evitar casos humanos de triquinosis.

La triquinosis o trichinellosis es una enfermedad parasitaria causada por las larvas y parásitos adultos que afecta al ser humano, de forma accidental, por la ingestión de carne o derivados cárnicos, crudos o mal cocidos, que contengan larvas musculares viables. En Argentina, la principal fuente de infección para el ser humano es el cerdo doméstico, aunque también existen otras, como el jabalí o el puma.



MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL

A los consumidores:

Consumir carne de cerdo y derivados frescos bien cocidos hasta que desaparezca el color rosado.

Tener en cuenta que salar o ahumar la carne no es suficiente para matar al parásito.

Adquirir los productos derivados, chacinados y embutidos (como jamón, panceta, longaniza, chorizos) solamente en comercios habilitados. Verificar en la etiqueta que hayan sido elaborados por empresas autorizadas donde especifique marca, identificación del lote, fecha de elaboración y vencimiento, identificación del establecimiento elaborador y registro ante la autoridad sanitaria. La venta callejera de estos alimentos está prohibida.

Productos de la caza: es importante que las carnes destinadas al consumo particular del cazador sean sometidas a una inspección veterinaria post mortem y en especial que muestras del diafragma, músculos de la lengua o maseteros del animal sean enviadas al laboratorio para la realización de la técnica de digestión artificial.

Es importante remarcar que la comercialización de carne o sus derivados provenientes de establecimientos no autorizados está totalmente prohibida.