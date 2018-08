El Taller de ajedrez en San Justo Región 01 de agosto de 2018 Redacción Por SUNCHALES

FOTO PRENSA LICEO// PARTICIPANTES./ El grupo que concurrió a la competencia.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde el Municipio local se informó que el taller de ajedrez que funciona en el Liceo Municipal "Intendente Julio César Sartini" participó en una nueva edición de los tradicionales torneos Dominguito, que se disputó en la ciudad de San Justo. Diecisiete ajedrecistas concurrieron el pasado domingo a intervenir en una justa con contó con la asistencia de 80 niños de Ceres, San Francisco, Humberto Primo, Rafaela, Esperanza y nuestra ciudad.

Los resultados de los sunchalenses fueron los siguientes:

Categoría Sub 8: 3) Italiano, Jean / 5) Cofano, Elías / 2* Mejor Dama: Toselli, Paula.

Categoría Sub 10: 14) López, Katia / 1* Mejor Dama: Vega, Maia / 2* Mejor Dama: Ghiberto, Emilia.

Categoría Sub 12: 11) Tassoni, Luis / 12) Romero, Sofía / 13) Quiroga, Luciana / 14) Bonazza, Freddo.

Categoría Sub 14: 3) Ghiberto, Franco / 4) Schneller, Gabriel / 10) Ferrato, Santiago / 13) Baigorria, Juan / 2* Mejor Dama Paredes, Ainara.

Categoría Sub 16: 2) Cellone, Lucas.

Categoría Libre: 1* Mejor Dama Ghiberto, Lucía.