Fenestraz, dentro del Top 10

Entre el pasado jueves y sábado, Sacha Fenestraz fue partícipe de la 5ª fecha de la temporada 2018 de la Fórmula 3 Europea, llevada a cabo en el histórico circuito de Spa-Francorchamps. El franco-argentino, que necesitaba recuperarse de un complicado fin de semana en Zandvoort, no las tuvo todas consigo, aunque alcanzó a terminar entre los puntos en una de las tres competencias. Quién cumplió 19 años el sábado no se mostró conforme con lo hecho, al reconocer que “me hubiera gustado celebrar mi cumpleaños de una mejor manera, pero de nuevo hemos aprendido bastante”. Una de las principales falencias en la que el propio Fenestraz enfatizó fue en la diferencia de desempeño entre los entrenamientos libres (en ambos quedó entre los 3 mejores) y la clasificación (12°, 15° y 15°): “Tenemos que redoblar esfuerzos para comprender porque me cuesta tanto repetir los buenos trabajos de las prácticas en las clasificaciones”, admitió el criado en Córdoba. Su desempeño en las dos carreras del viernes fue bien distinto. En la primera, un pinchazo en el primer giro lo obligó a ingresar a boxes, y luego un error propio lo volvió a relegar en el clasificador. Finalmente, y tras una buena remontada, fue 11°.

En la segunda competencia realizó un gran primer giro, escalando del 16° al 8° lugar. Con el correr de las vueltas, pudo ascender a la 7ª colocación, lo que le permitió volver a sumar puntos tras cinco competencias. “Tuve excelentes sensaciones. Pude haber terminado más adelante, pero preferí asegurar para no terminar con las manos vacías”, declaró. El sábado, en ocasión de la última prueba, terminó en el mismo puesto en el que la inició (15°), tras una ardua lucha en el pelotón. “Teníamos muy poca adherencia y el auto patinaba mucho de atrás. No era el único del equipo en tener estos problemas”, manifestó quién con este resultado sumó su 6ª exigencia consecutiva viendo la bandera a cuadros. De esta manera, Fenestraz se ubica 11° en el torneo, con 61 unidades. Marcus Amstrong (Prema) lidera con 154. La próxima fecha de la F.3 Europea será en Silverstone, del 17 al 19 de agosto.