Municipales se movilizan y advierten sobre un paro

Teniendo en cuenta el panorama que se avecina y las posturas de ambas partes, hay olor a paro de los municipales en una semana. Hoy, nuevamente, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Santa Fe (FESTRAM) realizará una movilización provincial a la localidad de Fray Luis Beltrán, para exigir la reincorporación de los siete trabajadores y trabajadoras de planta permanente que fueron ilegalmente despedidos.

Recordemos que el conflicto que se desató en defensa de la fuente de trabajo, tiene impacto en el conjunto de los trabajadoras y trabajadores, por cuanto la decisión del Intendente de esa localidad afecta el derecho a la estabilidad laboral garantizado por la Constitución Nacional y la legislación laboral del sector.

Hace unos días atrás, los trabajadores le pidieron al Intendente Mariano Cominelli la reincorporación de los trabajadores despedidos en el marco del ámbito judicial, y esto desembocó en un Plenario de Secretarios Generales, en donde se resolvió un paro provincial para el próximo miércoles 8 de agosto, si es que hoy no obtienen resultados positivos.

"Tenemos 7 compañeros de planta que han sido despedidos allá por enero. Son 5 mujeres y dos hombres. Hicimos todo el camino, pasar por el Ministerio de trabajo, por la Justicia y el reclamo con el propio intendente y no hemos llegado a ninguna posibilidad de incorporarlos. Las respuestas fueron todas negativas y no nos deja otra que comenzar un plan de lucha", explicó a LA OPINION el secretario general del SEOM, Darío Cocco.

Cocco contó algunos detalles del Plenario General, donde dijo que "resolvimos ir a un paro en caso de que no se incorporen estos trabajadores. Ojalá tomen conciencia, vamos a esperar que se resuelva la situación. Es ilegal que se realicen este tipo de despidos, no se les hizo un sumario, nada y de un día para el otro se les dijo que no vinieran más. No hay artículos dentro de la Ley que pueda resolver esto", confirmando que será el 8 de este mes.

En tanto, sobre este conflicto que mantienen con el intendente de Fray Luis Beltrán, destacó que "hicimos todas las medidas posibles para que se reintegren, y no hubo caso. Es llamativo lo que está sucediendo. Los despidieron sin causas, dicen que tenían muchos trabajadores y necesitaban achicar la planta. En ese momento echó a 11 trabajadores, donde 4 no quieren reincorporarse y estos 7 que restan sí", manifestó.

Hoy los gremios municipales se convocarán frente al edificio municipal para llevar su solidaridad con los trabajadores y trabajadoras despidos y exigirán su inmediata reincorporación.

FESTRAM tratará de garantizar ese derecho constitucional, donde la negociación parece difícil. Hay olor a paro...