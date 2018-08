Detalles del próximo Federal A Deportes 01 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Poco a poco se conocen detalles de la próxima edición del Torneo Federal A 2018/2019 del que tomarán parte 36 equipos. Un importante dirigente confirmó a Ascenso del Interior que la idea predominante es disputar el torneo dividido en 4 zonas de 9 equipos, ya que es la mejor opción teniendo en cuenta la distribución geográfica de los equipos.



4 ASCENSOS

El formato de la competencia no está confirmado. Pero podemos decir que el próximo Federal A tendría 4 ascensos directos a la B Nacional INTERIOR, 2 son los que siempre tuvo la categoría más 2 por reestructuración. El 5to. de la competencia jugaría una PROMOCION frente al peor promedio de los equipos de la B NACIONAL INTERIOR. La novedad de la PROMOCION obedece a un pedido de Futbolistas Argentinos Agremiados donde se busca darle competitividad al torneo para los que no tengan demasiadas aspiraciones de ascenso, ya que en un primer momento se había consensuado disputar la B Nacional sin descensos y ahora deberán jugar por algo. El número final de participantes de la B NACIONAL INTERIOR 2019/2020 al momento es incierto, ya que quedaría 15 más los equipos indirectamente afiliados que desciendan de la SUPERLIGA (tendrá 4 descensos en total) menos los equipos indirectamente afiliados que asciendan a la SUPERLIGA (tendrá 2 ascensos en total).



8 DESCENSOS

Con el objetivo de reducir el número de equipos de la competencia, la próxima edición tendría 8 descensos al Regional. Por lo tanto en el 2019/2020 contaría con 36-8-4= 24 + 4 equipos que ascienden del TORNEO REGIONAL 2019, Total 28 participantes. Hay que ver cual es la decisión de cara al futuro si jugarán 28 o 32 ¿Serán finalmente 4 los ascenso del Regional o serán 8 (uno por región) teniendo en cuenta que será la ultima vez que participen cerca de 300 clubes, para poder completar 32 equipos?. En los próximos días se conocerán las precisiones. Por el momento esto es lo que ha trascendido. Extraoficialmente estas serían las zonas:

Zona 1: Deportivo Madryn, Independiente de Neuquén, Cipolletti, Deportivo Roca, Sol de Mayo de Viedma, Sansinena de General Cerri, Villa Mitre, Alvarado y Ferro de La Pampa.

Zona 2: Camioneros, Douglas Haig, Defensores de Belgrano VR, Juventud Unida de Gualeguaychú, Gimnasia CDU, DEPRO, Atlético Paraná, Sportivo Las Parejas y Unión de Sunchales.

Zona 3: Deportivo Maipú, Huracán Las Heras, Desamparados, Universitario de San Luis, Estudiantes de San Luis, Racing de Córdoba, Estudiantes de Rio Cuarto, Sportivo Belgrano de San Francisco y San Lorenzo de Alem.

Zona 4: Altos Hornos Zapla, Gimnasia y Tiro, Juventud Antoniana, San Jorge de Tucumán, San Martín de Formosa, Crucero del Norte, Chaco For Ever, Sarmiento de Resistencia y Boca Unidos.

Por otro lado, la Primera B Metropolitana también tendría 4 ascensos a la B NACIONAL y el 5to. disputaría la PROMOCION frente al equipo con peor PROMEDIO de la B NACIONAL DIRECTAMENTE AFILIADO.