Inferiores: Lo ocurrido en la Zona

El torneo oficial de Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol no se detiene. El último sábado puso en disputa su 13° capítulo en el cuál hubo partidos en toda la zona.

En la Norte, Moreno de Lehmann sigue marcando diferencias con el resto de los clubes. Lidera en Sexta y Séptima con 30 puntos mientras que en Octava lo hace con 36. En Novena el puntero es Argentino de Humberto con 36.

En la Zona Sur, La Hidráulica es único líder en Séptima y Octava, con 34 y 31 puntos respectivamente, mientras que comparte liderazgo con Atlético María Juana en Sexta con 29. En Novena los de María Juana también son punteros con 32.

A continuación todo lo ocurrido, sabiendo que el Deportivo Josefina quedó libre en la Sur y el Deportivo Aldao en la Norte.



ZONA SUR



Sexta División: Libertad Estación Clucellas 0 - Florida de Clucellas 1 (Rosendo Pérez), La Hidráulica 2 (Gastón Amaya x 2) - Talleres de María Juana 0, Zenón Pereyra 1 (Tomás Leoggener) - Atlético Esmeralda 1 (Rubén Navarrete), Atlético María Juana 1 (Lautaro Laurenti) - Bochófilo Bochazo 0, Sportivo Santa Clara 3 (Valentín Imoberdorf, Marco Cavallo y Nicolás Alberino) - San Martín de Angélica 0.



Séptima División: Libertad Estación Clucellas 1 (Enzo Peretti) - Florida de Clucellas 1 (Martín Montenegro), La Hidráulica 2 (Lucas Luque x 2) - Talleres de María Juana 0, Zenón Pereyra 2 (Tomás Areco x 2) - Atlético Esmeralda 3 (Matías Juárez x 3), Atlético María Juana 2 (Nicolás González y Uriel Vargas) - Bochófilo Bochazo 0, Sportivo Santa Clara 2 (Lautaro Bergia y Valentino Feresin)- San Martín de Angélica 0.



Octava División: La Hidráulica 6 (Lautaro Giménez x 4, Gastón Pomo y Valentín Marquez) - Talleres de María Juana 0, Zenón Pereyra 0 - Atlético Esmeralda 0, Atlético María Juana 2 (Ulises Cattani y Damiano Jaime) - Bochófilo Bochazo 0, Sportivo Santa Clara 1 (Juan Suppo) - San Martín de Angélica 1 (Leonardo Vera). A Florida de Clucellas le dieron los puntos ya que Libertad Estación Clucellas no presentó la divisional.



Novena División: Libertad Estación Clucellas 0 - Florida de Clucellas 4 (Tiziano Berardo, Mateo Farías, Juan Gómez y Diego Bolondrina), La Hidráulica 0 - Talleres de María Juana 1 (Matías Streitemberger), Atlético María Juana 0 - Bochófilo Bochazo 0, Sportivo Santa Clara 2 (Juan Suppo y Leandro Unrein) - San Martín de Angélica 3 (Luca Bortolan x 2 y Diosnel Cáceres). A Zenón Pereyra le dieron los puntos ya que Atlético Esmeralda no presentó la divisional.



Próxima fecha (14°): Bochófilo Bochazo vs. Sportivo Santa Clara, Atlético Esmeralda vs. Atlético María Juana, Talleres María Juana vs. Zenón Pereyra, Florida de Clucellas vs. La Hidráulica, Deportivo Josefina vs. Libertad Estación Clucellas. Libre: San Martín de Angélica.



ZONA NORTE



Sexta División: Dep. Bella Italia 3 (Gonzalo Fontana x 2 y Joaquín Sandez) - Deportivo Tacural 1 (Héctor Flamengo), Sportivo Roca 1 (Juan Fraire) - Independiente Ataliva 1 (Alexis Tenorio), Argentino de Humberto 1 (Marcelo Oliva) - Deportivo Ramona 1 (Nicolás Salusso), Moreno de Lehmann 1 (Eugenio Gaido) - Tiro Federal de Moisés Ville 1 (Cristofer Fernández), Argentino Vila 2 (Marcelo Gudiño y Daniel Morales) - Unidad Sancristobalense 2 (Diego Sandoval y Angel Lezcano).



Séptima División: Sportivo Roca 0 - Independiente Ataliva 1 (Junior Álvarez), Argentino de Humberto 0 - Deportivo Ramona 1 (Gabriel Battaglino), Moreno de Lehmann 3 (Santino Gaido x 2 y Paulo Rosales) - Tiro Federal de Moisés Ville 3 (Edgardo Ñañez x 2 y Jonatan Strak), Argentino Vila 0 - Unidad Sancristobalense 1 (Leonel Barreto). A Bella Italia le dieron los puntos ya que el Dep. Tacural no presentó la divisional.



Octava División: Dep. Bella Italia 7 (José Salzgeber x 3, Lucas Díaz x 3 y Marcos Stieben) - Deportivo Tacural 0, Sportivo Roca 0 - Independiente Ataliva 2 (Sebastian Sereno y Mateo Ponzetti), Argentino de Humberto 0 - Deportivo Ramona 2 (Mateo Masuero y Ramiro Giraudo), Moreno de Lehmann 3 (Benjamín Castillo, Fernando Turquetti y Lautaro Nieva) - Tiro Federal de Moisés Ville 0, Argentino Vila 1 (Agustín Garetto) - Unidad Sancristobalense 2 (Catriel Retamar y Agustín Salina).



Novena División: Dep. Bella Italia 0 - Deportivo Tacural 2 (Agustín Re y Rodrigo Cornejo), Sportivo Roca 0 - Independiente Ataliva 0, Argentino de Humberto 4 (Federico Vercelli x 2, Joaquín Trutali y Axel Villarruel) - Deportivo Ramona 1 (Juan Ignacio Bravo), Moreno de Lehmann 0 - Tiro Federal de Moisés Ville 0, Argentino Vila 4 (Lorenzo Ferrero x 2, Emanuel Molina y Santino Bonsegundo Porta) - Unidad Sancristobalense 0.



Próxima fecha (14°): Tiro Federal de Moisés Ville vs. Argentino Vila, Deportivo Ramona vs. Moreno de Lehmann, Independiente Ataliva vs. Argentino de Humberto, Deportivo Tacural vs. Deportivo Roca, Deportivo Bella Italia vs. Deportivo Aldao. Libre: Unidad Sancristobalense.