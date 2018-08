El jueves, en Sunchales Deportes 01 de agosto de 2018 Redacción Por PRIMERA A

Anoche se llevó a cabo la reunión del CD liguista y quedó confirmado que la cuarta fecha del Clausura de Primera A tendrá un adelanto y que se jugará el próximo jueves a las 21.30. En Sunchales, Unión estará recibiendo a Peñarol. El resto irá el domingo, 15.30 hs., con el siguiente programa de partidos: Ferrocarril del Estado vs Brown de San Vicente, 9 de Julio vs. Libertad, Atlético de Rafaela vs Deportivo Ramona, Sportivo Norte vs Deportivo Tacural, Argentino de Humberto vs Argentino Quilmes, Florida de Clucellas vs Ben Hur.