Segundo triunfo de Argentina

FOTO WEB LIDER. Los chicos volvieron a ganar y mandan en su grupo.

Los chicos argentinos siguen a paso firme en el torneo sub 20 de L'Alcúdia. El Seleccionado, con la presencia del rafaelino Facundo Colidio, venció por 2-0 al combinado de Murcia, sumando su segunda victoria en el torneo. En un partido con claras diferencias futbolísticas, Argentina impuso su nivel desde el primer minuto, controló el juego y no dejó que los de Murcia tuvieran muchas llegadas en el área del arquero Jeronimo Portuau.

Con este panorama, los goles no tardaron en llegar gracias a la influencia de Gonzalo Maroni (Boca), Alvaro Barreal (velez) y Adolfo Gaich (San Lorenzo). El pibe del Ciclón fue el encargado de marcar el doblete en el primer tiempo (a los 24' y 33'). Pero sus compañeros también fueron claves a la hora de convertir: Barreal brindó las dos asistencias y Maroni inició la jugada en el segundo gol.

En la segunda mitad -en este torneo son dos tiempos de 40 minutos - Lionel Scaloni decidió darles rodaje a otros futbolistas, aprovechando que el reglamento que permite once cambios. Los protagonistas del buen juego de Argentina en la primera mitad salieron y el equipo no volvió a tener la misma profundidad: entraron Fausto Vera (Argentinos) por Barreal, Nazareno Colombo (Estudiantes) por Ballerdi y Marinelli (Rosario Central) por Gaich.

Argentina siguió controlando el partido pero con poca acción en el área rival. Los murcianos se animaron un poco más, pero sin suerte. El partido, que había empezado con un fútbol fluido y con muchos ataques de los pibes argentinos, tuvo un segundo tiempo tranquilo y más parejo. Lo más vistoso fueron los cambios y la expulsión a Scaloni por reclamos al árbitro.

¿Cómo sigue el torneo? Argentina se enfrentará a la selección de Mauritania el próximo viernes 3/8 a las 18.15 y el último partido del grupo será ante India, el domingo 5 a las 16.15. Las semifinales se disputarán el lunes 6/8 y la final. Los chicos argentinos arrancaron de la mejor manera y el pase a semifinales se ve cada vez más cerca.

Argentina formó con Jerónimo Pourtau; Facundo Mura, Leonardo Balerdi, Gastón Avila y Elías Pereyra; Andrés Ayala, Gonzalo Maroni, Agustín Almendra y Alvaro Barreal; Adolfo Gaich y Facundo Colidio. Suplentes: Díaz, Gattoni, Moreno, Palacios, Alvarez, Vera, Colombo, Marinelli, Lo Celso, Rosales y Pasquini.