Boca debuta ante Alvarado

Con Carlos Tevez como suplente, Boca Juniors hará hoy su debut oficial en esta temporada cuando enfrente a Alvarado de Mar del Plata en cancha de Lanús, por los 32avos de octavos de final de la Copa Argentina. El partido se disputará desde las 19.10, será arbitrado por el internacional Darío Herrera y contará con la televisación de TyC Sports.

Luego de haber realizado la pretemporada en Estados Unidos, el entrenador Guillermo Barros Schelotto dispuso poner los mejores futbolistas que tiene a disposición. En ese sentido, de los refuerzos que llegaron estará sólo Mauro Zárate como titular, quien relegará al banco de suplentes a Tevez. Además, Edwin Cardona le ganó la pulseada a Sebastián Villa, otro de los nuevos que ocupará un lugar en el banco de suplentes, al igual que Carlos Izquierdoz. Por su parte, Lucas Olaza y Esteban Andrada, los dos últimos en firmar con Boca, no estarán a disposición para este encuentro por haberse sumado hace apenas unas horas.

Enfrente tendrá a Alvarado, que milita en el Federal A, y que no juega de manera oficial desde el 5 de mayo, cuando quedó eliminado de ese certamen y dejó pasar la chance de ascender a la Primera B Nacional. El equipo marplatense cuenta con mayoría de futbolistas sin renombre, a excepción de algunos casos como los de Cristian Canuhé (ex Atlético de Rafaela), Darío Stefanatto (Estudiantes) y Nicolás Trecco (Huracán), quienes tuvieron fugaces pasos por conjuntos de Primera División. Estas son las probables formaciones:

Boca: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Emmanuel Mas; Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Cristian Pavón, Mauro Zárate y Edwin Cardona; Ramón "Wanchope" Ábila. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Alvarado: Matías Quinteros; Emanuel Urquiza, Germán Mendoza, Martín Quiles y Tomás Mantia; Darío Stefanatto y Matías Caro; Brian Visser, Cristian Canuhé y Francisco Molina; Nicolás Trecco. DT: Mauricio Giganti.