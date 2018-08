6 secuestros virtuales frustrados en la zona

Siendo las 21:40 del lunes, un vecino llamado Raúl B., de 65 años, domiciliado en esta ciudad, dio cuenta a la Policía que aparentemente su hija Cecilia, de 38 años, con domicilio en otra propiedad, estaba siendo víctima de un secuestro.

Por este motivo llegó a dicho domicilio un móvil policial perteneciente al Cuerpo Guardia de Infantería donde entrevistados con Cecilia B. dieron cuenta que la mujer no había sido víctima de ningún delito. Lo mismo ocurrió con Josefina B., de 36 años, otra de sus hijas.

En las llamadas, los desconocidos, solicitaron dinero en efectivo, amenazando que “en caso contrario golpearían y violarían a su hija”.

Así se pudo establecer que Raúl B. había sido víctima de la modalidad llamada “secuestro virtual”.

La víctima se hallaba en un estado de mucha tensión y nervios por lo que los policías le sugirieron que a la mañana siguiente se hiciera presente en Seccional 13ª, a hacer entrega de sus teléfonos celulares para practicar diligencias y si no lo hiciera podría entorpecer la investigación a los fines de establecer los posibles autores del presente suceso.



EN SUNCHALES

Por otra parte en jurisdicción de la Comisaría 3ª de Sunchales, personal de esa sede policial informó que a primeras horas de la mañana de ayer -entre las 6 y las 7- se llevaron a cabo en esa ciudad 5 hechos de “secuestros virtuales”, los cuales no lograron efectivizarse ya que las víctimas no accedieron al pedido de dinero que le exigían los malvivientes.

Los llamados también decían tener secuestrado a un familiar, requiriendo un monto importante de dinero en efectivo (pesos y dólares), los cuales debían ser dejados en un lugar indicado dentro de bolsas de consorcio los cuales serían retirados por alguien en moto.

Todo lo ocurrido fue informado telefónicamente al fiscal actuante Dr. Martín Castellano, quien ordenó se eleven dichas actuaciones a Inteligencia Criminal de la PDI.



“TUMBERAS”

Personal policial de la Comisaría 6ª de Frontera, procedió al secuestro de armas de fuego caseras, de las denominadas “tumberas”.

Las mismas se encontraban en poder de dos menores de edad, los cuáles fueron entregados a sus progenitores, en virtud a su minoría.