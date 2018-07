Crece la polémica por los sueldos de la EPE Locales 31 de julio de 2018 Redacción Por Autoridades de la empresa rechazaron que el personal directivo cobre salarios mucho más altos que los del Gobernador. El presidente del Directorio, Maximiliano Neri, hizo público su recibo de sueldo con un ingreso de $ 124.741 por mes.

Ver galería 1 / 2 - FOTO TWITTER EPE PLANILLA. Vía Twitter, la EPE entregó una escala de salarios que cobra el personal directivo.

¿Cuánto cobran los directores y el personal jerárquico de la Empresa Provincial de la Energía (EPE)? Esa fue la pregunta que disparó una nueva controversia que tiene en el medio a la compañía estatal, cuestionada fuertemente ya por los usuarios a raíz de la suba de las tarifas que la colocan como una de las distribuidoras más caras del país.

Una publicación del domingo en el diario La Capital de Rosario volvió a poner en el escenario principal bajo grandes luces a la EPE. Decía, en síntesis, que los altos directivos de la EPE cobran sueldos más altos que el gobernador y casi iguales a los de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, con salarios brutos superiores a los 400 mil pesos y de bolsillo cercanos a los 300 mil.

El punto de comparación es el salario de junio del gobernador, Miguel Lifschitz, al que sitúa en alrededor de $ 212 mil en bruto y en $ 137 mil de bolsillo. La nota también remarca que un director de escuela primaria con cierta antigüedad percibe apenas $ 30 mil mensuales, que los ministros del gabinete provincial promedian los $ 75 mil y que los intendentes de Santa Fe, José Corral, y de Rosario, Mónica Fein, unos $ 94 mil (a esta nómina se podría agregar el rafaelino Luis Castellano, que también tiene un sueldo similar según se muestra en el sitio Gobierno Abierto de la Municipalidad local).

La publicación del matutino rosarino hizo carrera todo el domingo sin que haya un pronunciamiento de la EPE, que pareció reaccionar tarde, recién este lunes con un tuit en su cuenta oficial donde sin hacer nombres propios revela que el presidente del Directorio cobra algo más de $ 124 mil por mes.

Más osado fue el propio titular de órgano de gobierno de la EPE, Maximiliano Neri -asumió a fines de abril tras ocupar la subsecretaría de Energía de la Provincia, es cercano al gobernador Lifschitz-, quien no tuvo problemas de mostrar su recibo de sueldo. Si bien el salario bruto está por encima de los $ 220 mil mensuales, de bolsillo cobró en junio último $ 124.742.

Así, Neri buscó aplacar el rebote de la nota que en el camino generó una dura y crítica reacción de asociaciones de usuarios y otras entidades, que salieron a reclamar que se transparenten los salarios de los jerarquizados de la empresa distribuidora.

Por caso, en Rafaela funciona una de las 11 sucursales de la EPE. Según la publicación rosarina, los jefes de sucursales perciben entre $ 291 mil y $ 404 mil (sueldo bruto). Sin embargo, la información oficial muestra que cobra cerca de 70 mil pesos por mes.

En declaraciones al diario El Litoral, Neri expresó: "Nosotros no tenemos otras retribuciones. El Directorio tenía un bono especial que sumaba tres sueldos más a los directores y la primera medida que tomé al asumir fue sacar esos bonos". "Yo los terminé sacando, fue una de mis primeras medidas. Por eso me llama la atención que pase esto viendo que estoy haciendo un montón de transformaciones importantes en la empresa, buscando la eficiencia y tratando de reducir costos... Por eso al primer ejemplo lo di yo, detrayendo este beneficio al Directorio", insistió el funcionario.

Tras admitir que la EPE cuenta con 3.800 empleados, coincidió en que los sueldos de la EPE explican el 20% de los costos y que "la compra de energía al Mercado Eléctrico Mayorista es el 50%, y el 30% restante es para todos los demás gastos: inversión en infraestructura, movilidad, todas las demás tareas".

Por último, atribuyó la publicación sobre los salarios a la puja política entre la Provincia y la Nación que incluso tuvo un nuevo capítulo el fin de semana cuando el presidente, Mauricio Macri, acusó a Lifschitz de tener un doble discurso.