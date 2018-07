La entrega de cascos propuesta por el DEM genera interrogantes Locales 31 de julio de 2018 Por Emilio Grande (h.) Tiene despacho de comisión para el jueves: beneficiará a los que obtengan el primer carnet de motos de 50 a 150 cc. La oposición pide un plazo de implementación, qué hacer con los que no tienen carnets y convocarán a López para que dé explicaciones. "En 2017 entregamos 1900 licencias A21; a un precio de $ 500 cada casco, estaríamos pagando un millón al año", precisó el funcionario a LA OPINION.

FOTO CM REUNION DE COMISION./ La primera fue ayer, luego del receso invernal.

Luego del receso invernal, en la mañana de ayer tuvo lugar la primera reunión de comisión del Concejo Municipal de Rafaela, dando seis despachos de comisión para la sesión de este jueves 2 de agosto a las 13:00 horas.

Uno de los que generó debate y lo seguirá haciendo en los próximos días es el proyecto del Ejecutivo municipal sobre la entrega de cascos sin cargo a los que saquen la primera licencia clase A21 para motos de 50 a 150 cc, presentado por Jorge Muriel.

"Este proyecto consiste en la entrega de un casco a quienes realicen su primera licencia para quienes saquen los carnets de categoría A21 para ciclomotores y motos de 50 hasta 150 cc; lo veíamos como una medida positiva en función de que será un elemento más para que no sea una excusa usar el casco. Si bien hubo algunos cuestionamientos del PRO, es bueno que en la casa haya más de un casco por si tiene que llevar a alguien en la moto. Le dimos despacho y vamos a estar hablando con Eduardo López (secretario de Gobierno y Ciudadanía municipal); no es una medida aislada sino mucho trabajo de concientización y educación", expresó Muriel ante la consulta de este cronista de LA OPINION.

Una de las voces cuestionadoras fue la concejal Carina Visintini: "No estamos de acuerdo con el uso de recursos de la gente para pagar el casco, que por ley es obligatorio usar. Según una ordenanza vigente las concesionarias deben vender las motos nuevas con casco. Al menos queremos saber cuántos motociclistas tramitan por primera vez la licencia cada año, lo que nos permitiría estimar el presupuesto de la implementación de esta ordenanza, es decir tener una aproximación sobre cuántos cascos compraría el Municipio por año. Si bien se le dio despacho al proyecto, el tratamiento en la sesión del jueves está condicionado a la presencia del secretario de Gobierno para que nos brinde mayor información".

Por su parte, el edil Lisandro Mársico sostuvo que "en el caso de avanzar con este proyecto, hay que poner un plazo para que no sea indefinido, para ver cómo estamos con los resultados, qué evaluación se puede hacer. Sería bueno saber qué dice López sobre esto para tratar más a fondo con este funcionario, que lo vamos a citar por este tema, para tener una posición más precisa".

Al respecto, el citado funcionario municipal opinó que "lo tomamos como una inversión ligada a la salud, ya que la principal causa de muerte en los casos de víctimas fatales por siniestros viales en ejidos urbanos es el trauma encéfalo craneano; el casco actúa como una vacuna contra esta epidemia de enfermedades no transmisibles. Durante el 2017 entregamos 1.900 licencias A21 y este año estamos en un ritmo entre 150 y 200 mensuales, vamos a estar en el mismo número. Desde el punto de vista financiero son 2.000 cascos que en un año calculado a un precio promedio de 500 pesos, estaríamos pagando un millón de pesos dividido en 12 meses. Es una prioridad de la gestión el cuidado y la protección de la vida, y entregar un casco nos parece muy bueno".

Aclaró a este diario que todavía no lo convocó el cuerpo legislativo, pero "si lo hacen iré sin problema. Tenemos que defender este tipo de procesos quitando los intereses partidarios y anteponiendo el bien común, porque se siguen yendo vidas jóvenes con este problema".

También fue consultado el concejal Hugo Menossi para conocer su punto de vista: "los justicialistas decidieron darle despacho igual, nosotros tenemos algunas diferencias, no hay una posición común dentro de Cambiemos. ¿Por qué se necesita una ordenanza para hacer esto? cuando en realidad el Intendente larga un programa y lo realiza. Si lo plantea como ordenanza es para que avalemos esta decisión política, muchas de las personas que obtienen su primera licencia que se compran una moto 0km gastan un dinero mucho más alto que un casco, si es nueva el casco viene incluido, por eso nos parece innecesario. En el caso de los que compran motos usadas sale de 6 a 10 veces más que el valor de un casco, si tenés 4.000 o 5.000 pesos para una moto usada tenés 500 para el casco. Generalmente la gente que obtiene el carnet usa casco, los que no usan casco son aquellos que no sacan el carnet; no estamos llegando a las personas que no usan casco. Hay que discutir si es deber del Estado regalar o no el casco cuando hay un montón de gente que se lo compra, hay vecinos a los que les cuesta comprar un casco y no sacan su primera licencia, y le regalamos a personas que se compran una moto de 150 cc de 25.000 a 30.000 pesos".

Finalmente, Leo Viotti señaló que "compartía el espíritu entendiendo que no es ideal para el Estado estar en estas cosas, pero en Rafaela hay una problemática en accidentología, sobre todo en los jóvenes que manejan motos; me parece que por un tiempo es correcto este tipo de acciones, tenemos que ponernos de acuerdo con el tiempo".

Seguramente, López vaya al Concejo a dar explicaciones para que los ediles se saquen las dudas, pero tampoco está garantizado que el proyecto sea aprobado este jueves.



OTROS PROYECTOS

* Adherir a la ley nacional N° 26.061 (Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes) y la ley provincial N° 12.967, de Mársico.

* Proyecto de minuta de comunicación sobre incrementar el recorrido de ciclovías (Visintini).

* Proyecto sobre único sentido de circulación de calle Palmieri (Mársico).

* Proyecto sobre colocar ripio en calle Ramón y Cajal (Mársico).

* Proyecto sobre reconstruir vereda en la Casa del Adolescente (Mársico).

Por otro lado, no hubo acuerdo sobre el proyecto del oficialismo que establece 39 horas semanales de trabajo para los concejales, aclarando que no están en contra pero lo difícil es su implementación. Recordemos que luego del congelamiento de las dietas para funcionarios y ediles aprobado por el Cuerpo, el DEM presentó una dedicación "full time" rechazada primero por los propios funcionarios que tienen otra actividad y ahora también por los concejales.