Municipio y SOIVA firmaron un convenio para cuidar el empleo Locales 31 de julio de 2018 Redacción Por El acuerdo busca generar mayores oportunidades de inserción laboral. Los cursos, que comenzarán en agosto, serán sobre costura industrial, tiempo y producción.

FOTO PRENSA MUNICIPAL CONVENIO. Diego Peiretti, Marcelo Lombardo, Marcos Corach y Bárbara Dietz en la sede de SOIVA.

El jefe de Gabinete del municipio, Marcos Corach, y el secretario general del Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA), Marcelo Lombardo, firmaron ayer un convenio de colaboración institucional que faculta a las dos entidades a llevar a cabo capacitaciones para brindar a la ciudadanía mayores oportunidades de inserción laboral, incrementando los niveles de competitividad y productividad. Según este acuerdo, los cursos serán sobre costura industrial, tiempo y producción, comenzando en el mes de agosto.

“En el 2015, cuando asumí como Secretario de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales, preveíamos este fenómeno y supusimos que íbamos a tener un escenario complicado. Por eso comenzamos a implementar una serie de medidas y programas”, afirmó Corach durante el acto que se realizó en la sede del gremio textil.



INDICADORES

En los datos proporcionados por el Relevamiento Socioeconómico del año 2017 realizado por el ICEDeL “encontramos que había un porcentaje importante de personas, (más de 10 mil) con problemas laborales, que no llegaban a fin de mes”, agregó.

Y para ejemplificar estas cifras, habló de situaciones concretas: “La mujer que no trabajaba tenía que salir a buscar trabajo; aquellos que tenían menos de 35 horas semanales tenían que salir a buscar otro trabajo; los estudiantes que sólo estudiaban tenían que salir a buscar trabajo también”.

Estos indicadores “nos ayudan a tomar decisiones sobre la base de información: casi el 65% de los desocupados tiene menos de 30 años; el 35 por ciento aspira a un nuevo empleo; el 70 de los desocupados son mujeres, el 53 por ciento de los desocupados no terminó sus estudios secundarios y el 47 no posee cobertura de salud. Este es el escenario con el que nos encontramos”.



CUIDAR EL EMPLEO

“El gobierno nacional, por alguna razón, ha desmembrado los programas de empleo, con lo cual nosotros sabemos el lugar que nos corresponde en la ciudad de Rafaela: tenemos que cuidar el empleo de los rafaelinos y lo empezamos así desde el principio en cada uno de los programas”, manifestó el Jefe de Gabinete.

Los programas que están en marcha son “Mi negocio en mi barrio porque sabíamos que iban a empezar a aparecer estos emprendimientos de aquellos trabajadores que quedaban desocupados y recibían una indemnización. Desde hace 4 años estamos trabajando con los pequeños comerciantes en capacitaciones sobre compras, marketing”.

Rafaela Emprende “tiene 10 años y más de 300 emprendimientos, la mayoría de ellos sigue en pie. A los emprendedores les brindamos capacitación y cuando necesitaban financiamiento generamos la herramienta: Rafaela Impulsa para poder financiarlos. Con Rafaela Exporta también los capacitamos y ayudamos a exportar”.

A partir de este año “implementamos el Seguila! para los chicos que no terminaron la escuela secundaria. A más de 210 jóvenes que terminaron de cursar la secundaria pero no se recibieron los fuimos a buscar, les ofrecimos tutorías y profesores para que los ayuden a estudiar”.



UN ALIADO

“Es nuestro lugar porque entendemos que el Estado local tiene que estar al lado de la gente. El problema no se va a terminar de resolver porque vamos a capacitar. El empleo se sigue cayendo”, reflexionó.

También dijo que “no es que estas personas van a salir capacitadas e inmediatamente van a tener un trabajo. Lo que sí va a mejorar son sus condiciones a la hora de buscar un trabajo y nosotros tenemos que estar ahí”.

“Nos van a encontrar al lado de la gente, haciendo lo que haya que hacer. En el Estado local van a encontrar un aliado en cada uno de nuestros programas”, cerró Corach.



APUESTA AL TRABAJO

A su turno, Marcelo Lombardo agradeció al Estado local su función auxiliar y de acompañamiento. “Creemos en un Estado presente que se preocupa y se ocupa de la situación de sus ciudadanos y tomar la decisión de acompañarnos con este acuerdo de realizar capacitaciones, habla a las claras de un Estado presente”.

“Quiero profundamente agradecer al municipio de Rafaela y al intendente Luis Castellano. Gracias por acompañarnos y por acompañar a la comunidad en general porque es un aporte que va a beneficiar puntualmente al sindicato del Vestido. Somos un nexo que pone una estructura en funcionamiento para el beneficio de la comunidad”, agregó.

“Encontrar el auxilio en este momento y un aliado en el Estado local es absolutamente oportuno, necesario y determinante. Atravesamos un momento difícil para nuestra industria y para la industria en general pero seguimos apostando al trabajo”.

“Creemos que es el trabajo la herramienta que posibilita la más justa y real distribución de riqueza del país, por eso seguimos apostando al trabajo y a la capacitación como una herramienta fundamental”, finalizó Lombardo.

Participaron del acto de firma de convenio, además de Corach y Lombardo, el responsable del programa Rafaela Emprende, Diego Peiretti, y directora del Centro de Capacitación de SOIVA, profesora Bárbara Dietz.