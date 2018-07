Comenzará la celebración de su primera década como solista Información General 31 de julio de 2018 Redacción Por Si bien el hecho ya fue anunciado desde estas mismas páginas, ayer recibimos la visita del artista local, acompañado por un intérprete uruguayo, Carlos Malo, y su manager, Sebastián Pérez.

FOTO J. BARRERA// EN LA REDACCION./ Efraín Colombo y Carlos Malo durante su visita.

Efraín Colombo, artista oriundo de nuestra ciudad pero radicado en Santa Fe, nos visitó en la víspera para dar a conocer detalles de una prolongada celebración de su primera década como solista, gira que lo llevará a muchos sitios para estrechar lazos con su público. Este primer encuentro está previsto para el próximo sábado a las 21 en el Centro Cultural Provincial.

En cuanto a este emprendimiento el joven intérprete nos hizo saber que "es el comienzo de la celebración de los 10 años, como solista. Es importante recordar que alrededor de esa fecha, Orlando Veracruz me invitó por primera vez arriba de un escenario, en un festival del norte santafesino que se llama Tacuarendí. Y después de eso empecé a andar el camino solo, cantando y empezó un poco a querer organizarse todos los pensamientos que venían a uno de la mano de Julián (Ratti) por un lado, de la mano de Orlando por el otro, porque ellos, al día de hoy son los dos horcones grandes de mi canción y de mi creación como artista".



El espectáculo

"Está pensado como punto de partida de todo lo que va a venirse después en cuanto a los festivales del verano, a las fiestas populares de la Provincia, al menos hoy por hoy estamos apuntando, a varios meses, se acostumbra básicamente a eso".

Más adelante agregó "encontrar un repertorio es muy difícil, encontrar la canción que te represente arriba del escenario y que represente el fuego interno que tenés, cuando uno encuentra esas cosas es difícil apartarse, por eso se suelen mantener durante un tiempo prolongado las canciones".

Consultado acerca de si sería presentado en su ciudad natal respondió que "en el marco de la celebración está pensada una visita a Rafaela, todavía no sé cuándo será, pero quiero volver, hace 8 años que no hago una presentación oficial así, hace tres años que vine la última vez, y la idea sería poder volver con este espectáculo que siento hoy por hoy, que está afianzado".



Carlos Malo

Entre el grupo visitante estaba el artista uruguayo Carlos Malo, que, según Efraín "es el artista especial", entre los invitados a este espectáculo.

Carlos remarcó que "vengo de Uruguay, de Rocha y nos conocemos con Efraín hace unos cuatro años ya, nos conocimos en Salta en la Fiesta de la Cultura Nativa, con un amigo en común que tenemos que es Jorge Rojas, y ahí por primera vez tocamos y se formó una amistad que cada vez está afianzándose más".

Destacó la generosidad de Efraín al llevarlo en esta gira de prensa, facilitando que en la Provincia lo conozcan, "soy cantor de raíz folclórica, que hago polcas, chamarras, milongas, mucha música festivalera para alegrar a la gente, la banda que me acompaña se llama La Polkería y ya con siete discos arriba, ya está por salir otro trabajo en octubre, haré la presentación de este disco, acompañado con Efraín en mi país, donde está invitado a cantar conmigo, Jorge Rojas es otro de los invitados, y con esa expectativa de poder acompañarlo y estar a su lado siempre".



Otros invitados

Efraín señaló que "una de las novedades que va a tener el show, en vinculación con Carlos en el próximo disco de Carlos que lleva el título 'Lo bueno de ser Malo' vamos a presentar la canción que le da nombre al trabajo y cuya autoría me pertenece, y ese es el punto de partida del espectáculo que vamos a hacer. Estarán como invitados Nilda Godoy y Cacho Hussein, Los Senderos, Marcos Castelló en la idea de unir los distintos estilos musicales de la Provincia".

"El espectáculo va a estar teñido por un concepto de cantor, que es el haber nacido cantando en la mesa familiar, en la que está el abuelo, el poeta, el que quiere divertirse, el que quiere dar un sapucay, el que quiere bailar, los amigos, por eso creo que los condimentos del espectáculo trato de organizarlos para que el asado no se queme y no esté salado por demás".