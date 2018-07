Alerta en el Municipio por la caída de coparticipación

La secretaria de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Rafaela, Marcela Basano, reiteró ayer su preocupación porque los ingresos por coparticipación se encuentran en un tobogán con una caída que se manifiesta mes a mes. "Nos ha golpeado duro, no lo preveíamos. Nos enteramos el mismo día que recibimos el depósito correspondiente a coparticipación. La coparticipación nacional se gira por quincena. Y en este caso, el primer envío correspondiente a julio muestra una caída del 55% respecto a la primera transferencia del mes anterior, junio", explicó la funcionaria en declaraciones a Radio El Espectador.

Sobre los motivos que explican el brusco descenso de los fondos coparticipables, Basano señaló que "desde la Secretaría de Ingresos Públicos de la Provincia nos dijeron que tiene que ver con la aplicación del Consenso Fiscal firmado con el Gobierno nacional".

"Así es muy difícil mantener las acciones planificadas. Los recursos propios están sostenidos con alfileres, en algunos casos se advierte una caída en la recaudación. Y con estas sorpresas sobre la reducción de los giros por coparticipación se hace aún más complicado. Esperemos ver, durante los primeros días de agosto, cuánto será el segundo envío de julio", sostuvo Basano.

Por otra parte, la funcionaria admitió que el Municipio encuentra cada vez más problemas en cerrar compras de insumos o equipamiento para sus actividades. En una entrevista con Radio Galena, reiteró que nuevamente se cayó una operación para la compra de dos vehículos para la Guardia Urbana porque no hay empresas que puedan sostener la oferta. Y anticipó que también hay restricciones para adquirir cemento que permitirá comenzar con el ambicioso plan de pavimentar 130 cuadras de la ciudad, una obra que quedó confirmada debido a que el registro de oposición cerró el viernes con un muy bajo nivel de firmas (apenas 25, cuando se necesitaban más de 600 para frenar el proyecto).

"Tenemos dificultades para adquirir cemento, en febrero cuando se hizo la última compra, se presentó un solo oferente a la licitación. La variación del precio por la inflación y la cotización del dólar complica todo", indicó. Y dio el ejemplo de lo que sucede con proveedores de luminarias para el alumbrado público: "Las empresas mantienen la oferta de 24 a 48 horas, por lo cual es imposible hacer una compra teniendo en cuenta los tiempos de la administración pública".

En este sentido, Basano adelantó que el Ejecutivo no sólo enviará al Concejo Municipal un proyecto para solicitar autorización para elevar las partidas destinadas al gasto social ante una mayor demanda, sino que también pedirá duplicar el monto mínimo actual para convocar a licitación públicas (hoy día es de $ 1.150.000, vigente desde septiembre de 2015). De producirse, esta actualización permitirá mayor autonomía con las compras directas.