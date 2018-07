El análisis de Bottaniz tras la eliminación en Copa Santa Fe

Atlético de Rafaela quedó eliminado de la Copa Santa Fe ante Unión de Sunchales en los cuartos de final. Sin dramatizar pero lamentándose por esta derrota, Víctor Bottaniz dejó algunas frases como

En su primer análisis sobre la derrota, “Lito” apuntó: “Generamos, tuvimos algunas situaciones, después se emparejó un poco y el gol es como que nos aturdió, prácticamente no nos habían llegado. En el ST nos costó, buscamos intentar tener un poco más de juego en el sector medio para ser un poco más prolijos y poner más pelotas de fondo como pusimos, y no fueron bien finalizadas, pero nos costó más ese ST”. Para el DT de Atlético la clave del partido estuvo en la efectividad: “Nosotros no tuvimos la claridad como para forzarlo y llegar a la igualdad. El segundo gol lo definió al partido, ellos lo defendieron bien y pasan estas cosas en el fútbol, tratando de buscarlo e intentar, se buscó bastante pero ellos se defendieron bien, aprovecharon el momento”.

Luego el entrenador de la “Crema” sumó: “Sabemos que son partidos difíciles, muy parejos. Intentamos ganarlo, lógicamente, teníamos una ilusión bárbara de ir a jugar con Unión (el de Santa Fe espera en semifinal) pero te puede pasar en fútbol esto. Uno queda mal porque lo que propusimos durante 25 o 30 minutos del PT me parece que tendríamos que haber tenido algo más de justeza y haber podido abrir el partido, después se hizo más cuesta arriba y no estuvimos finos a la hora de definición”.



- ¿Te vas preocupado después de esta eliminación?



- No, defensivamente me parece que corregimos algunas cosas. El equipo achicó mejor, sí, en la gestación del juego, con espacios fuimos rápidos y cuando nos dieron espacios llegamos, pero esto nos va a pasar, es difícil jugar de local, hace tiempo que pasa. En la idea nuestra está en lo posible tratar de generar mucho más juego, fundamentalmente de local, de visitante por ahí cambia porque tenemos un equipo que parte rápido y sale y con espacios somos mucho más peligrosos. De local cuesta más circular la pelota, aprovechar el momento y si la generas y vas bien por los costados y cuando la tiras no tenes el servicio preciso es difícil hacer goles. La búsqueda está. Hay algunas cosas que fueron muy buenas.

En líneas generales sacamos buenas conclusiones, lo vimos a Ramírez, está bueno para seguir viendo, ver las distintas posibilidades que tenemos. Esto nos sirve un montón para seguir viendo de cara al campeonato que equipo vamos a poner en cancha.



- ¿A Albertengo lo pensas por ese lugar? (arrancó como volante derecho)



- No, vamos viendo. Mirando. La posición original de él es por adentro, vamos buscando variantes, esto nos sirve para eso, es una alternativa más.



- ¿Cómo lo viste a Gabriel Ramírez?



- Bien. La adaptación de él con un día y medio de entrenamiento, conocer a sus compañeros, el sistema, es un buen aporte porque es un volante que desdobla bien, es criteriosos con la pelota, estamos conformes porque hizo un buen partido.



- Terminaron abusando del pelotazo en los últimos minutos…



- Cuando está el resultado en contra uno se pone impaciente y yo lo que no quería, y se los dije cuando terminó el PT, que dividamos la pelota con Quiroga, nos quedaban muy lejos los volantes, no trabajamos bien los rebotes, costó. Por afuera intentamos y llegamos, pero no las pudimos definir. La media distancia tuvimos pocas, se agruparon y achicaron bien los espacios atrás, es mérito del rival también.