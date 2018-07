Se reanuda el torneo Oficial

Luego de cerca de un mes, se reanudará esta noche el torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquetbol, disputándose los cuatro partidos correspondientes a la sexta fecha.

Los cotejos a jugarse a partir de las 21.30 serán: Unión vs. Peñarol (Buffa - Ponce); Ben Hur vs. Independiente (Macagno - Capolungo); Atlético vs. Libertad (Andereggen - Madelón) y Argentino Quilmes vs. 9 de Julio (Settembrini - Theler).

Las posiciones se encuentran de la siguiente manera: Libertad 8 puntos; Atlético 7; 9 de Julio, Unión y Ben Hur 6; Quilmes, Independiente y Peñarol 5.



LIBERTAD FUE SUBCAMPEON FEMENINO U15

El equipo femenino U15 de Libertad de Sunchales obtuvo el segundo puesto en el Hexagonal Provincial disputado en Ceres y clasificó por primera vez al Argentino de Clubes. La formación dirigida por el DT José Pennacino cayó en una final reñida ante Náutico de Rosario por 50 a 39.

El equipo aurinegro arribó a la instancia definitoria en forma invicta, liderando la Zona A, al derrotar a Alba de Maciel (a la postre uno de los semifinalistas, por 46 a 37) y al anfitrión del torneo, CACU de Ceres, 52 a 49.

En semifinales, tuvo otro duro desafío ante Alma Juniors, venciendo 45 a 42, para instalarse en la final que no pudo cerrar favorablemente ante las rosarinas que estuvieron más sólidos en el final.

Maza a la preselección: La base liberteña Milagros Maza, campeona Argentina U15 con la selección santafesina y MVP del certamen federal disputado a fines de junio en el Complejo de Embalse Río Tercero, fue convocada por la Confederación Argentina de Básquetbol a la preselección argentina de dicha categoría que disputará el Sudamericano de la categoría en Chile.

El evento se llevará a cabo del 29 de octubre al 3 de noviembre.