Inauguraron la muestra Conexión Saer

Ante un nutrido grupo de público, la inauguración estuvo encabezada por las secretarias de Educación, Mariana Andereggen, y de Cultura, María Josefa Sabellotti, y la coordinadora del CCVM, Luciana Tessio, junto al secretario de Desarrollos Culturales de la Provincia, Paulo Ricci, y el curador de la muestra, Martín Prieto.

Como bien expresó Prieto, con Conexión Saer "quisimos probar una lectura diferente: una lectura desplegada en el espacio de un museo, o de una sala de exposiciones. A las reflexiones sobre la vida y la obra de un escritor les caben, preferentemente, un texto. Ensayo y crítica literaria, biografías, son sus géneros definidos. Y a los museos de arte les caben, preferentemente, como objetos de exposición, obras de arte. Con María Teresa Constantin nos propusimos tensar hasta el límite esas preferencias. Convertir un espacio expositivo en una caja de resonancia donde vibren la vida y la obra de un escritor, sin abandonar, en el intento, los gestos curatoriales de una exposición artística en el cruce de diferentes disciplinas. Hacer un ejercicio visual de ensayo literario y biográfico desplegado en el espacio".

Es una propuesta artística atravesada por múltiples disciplinas que iluminan los telones de fondo de la obra de Juan José Saer y profundiza la comprensión o, en todo caso, invita a una relectura de la misma. Por tal motivo, no cuenta con una guía tradicional. En el momento de la recepción y bienvenida se exponen los ejes organizadores y se ofrece una descripción de las conexiones propuestas, para invitar a quienes desarrollan la visita a recorrer la zona Saer y disponer del espacio para introducirse en la obra del escritor desde la fotografía, el registro sonoro, objetos o libros que están a disposición de los visitantes.

Conexión Saer permanecerá en el CCVM hasta el 9 de septiembre inclusive y dispondrá de horarios especiales docentes o coordinadores de grupos de lectura que quieran acercarse, solicitando previamente un turno a la Biblioteca Municipal Lermo Balbi (Sarmiento 544) personalmente, por correo electrónico a [email protected] o bien telefónicamente al 570552, internos 201 o 202. Los horarios disponibles para este tipo de visitas son, de lunes a viernes, a las 9, 15 y 19. Además, se desarrollará una agenda específica de actividades que se irán informando oportunamente.

El horario para el público general es de lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 a 20 y los domingos de 17 a 20.



Zona Saer

La Muestra está sostenida sobre cuatro libros del autor: La zona, Palo y hueso, La mayor y Glosa. Una de las zonas favoritas de los curadores de "Conexión Saer" es la pared dedicada a las cartas de amigos de Saer. Elvio Gandolfo, sobre El limonero real, le escribió: "La tragué como si fuera una epopeya mezclada con un film de imágenes puras". Beatriz Sarlo bosqueja unas líneas mañaneras bajo el influjo de la lectura de Nadie nada nunca: "De repente me di cuenta de que en la nota no iban a entrar (por limitaciones de mi pobre retórica) el sentimiento de exaltación que me producían algunas zonas de la novela, esa como perfección que tienen algunas páginas enteras, algo como agudo, acabado, de cantos filosos".

Hay piezas de valor que permiten conocer la recepción pública de la obra de Saer como una carta de María Teresa Gramuglio, una carta de Susana Zanetti, directora de la colección Las Nuevas Propuestas, del Centro Editor de América Latina, las primeras ediciones de sus libros, una carta de Roa Bastos, donde cuenta que está en Buenos Aires y se encuentra en una librería con El limonero real. El libro le estaba dedicado pero no lo había recibido. Entonces se lo roba y dice que no es un robo porque era para él". Está el Mapa Saer, un mapa interactivo de Santa Fe que nos lleva a través de los nudos urbanos marcados en azul a los textos que construyen la ciudad desde la literatura, la pintura, ya que la muestra se conecta con la obra de Fernando Espino, que ilustró la tapa de la primera edición de Palo y hueso, con la Juan Pablo Renzi, que hizo la tapa de Glosa y con Ricardo Supisiche, que ilustró el cuento "Solas".