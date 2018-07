9.000 firmas a favor de la vida Locales 31 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

En la mañana de ayer el grupo "Rafaelinos por la vida" entregó un petitorio con la firma de más de 9.000 personas de Rafaela y la región al diputado provincial Roberto Mirabella, quien se lo llevará al senador nacional Omar Perotti, pidiendo a los legisladores de la Cámara Alta que voten en favor de la vida el próximo 8 de agosto cuando se trate el proyecto de despenalización a favor del aborto, que tiene media sanción de Diputados.

"Durante las últimas semanas estuvimos haciendo consultas a la gente sobre la voluntad o no de acompañar la ley y conseguimos que más de 9.000 rafaelinos y de la región firmen un petitorio que hemos presentado hoy (por ayer). Le pedimos que escuchen a los santafesinos que piden otras políticas y no habilitar el aborto. Si coincidimos que no mueran más mujeres y que el aborto es malo esa debería ser la política y es saludable no avanzar, especialmente cuando cuesta la vida de personas. En Santa Fe estamos arriba de las 80.000 firmas y queremos una provincia pro-vida", destacó el doctor Pablo Possetto a "Rafaela noticias".

Mañana un plenario de comisiones dictaminará sobre el proyecto aprobado por la Cámara Baja: 32 senadores rechazan el texto, la legalización dividida suma 31 y quedan 8 sin definir, entre ellos el rafaelino Perotti, quien ya tiene definido su voto, pero que aún no lo hace público, según informó ayer La Nación.