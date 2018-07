Carta de lectores Carta de Lectores 31 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Despertar en ti lo maravilloso



Sr. Director:



Durante el Festival de Teatro en la ciudad de Rafaela se llevó a cabo la presentación de la obra “Dios”. Su puesta en escena, como todo acto público, despertó el aplauso de algunos y la indignación de otros.

Debemos partir desde la base de que el arte es “despertar y mantener vivo en el ser humano el sentimiento de lo maravilloso” (G.K. Chesterton), es expresión de los sentimientos más profundos. Pero, conjuntamente, una expresión artística nunca puede desprenderse de la realidad, intenta explicarla, pero esta explicación es desde una percepción, personal o colectiva y, por lo tanto, no agota la realidad que pretende manifestar y, si se queda en una mirada miope de la realidad no logrará despertar y mantener vivo el sentimiento de lo maravilloso, es decir, lograr comunicar, pasar de mente en mente, no como un mágico pensamiento sino como algo transformador, aspecto que lo convierte en arte.

A la hora de mirar la realidad, "El hombre moderno -dice Chesterton- lee todas las cosas al revés; como cuando primero lee el periódico y luego la historia. Es como un ciego explorando a un elefante y condenado a empezar por el extremo de su cola […]. Comienza así con un dogma infalible sobre el elefante: su cola es su trompa. Inicia mal desde el principio y trata de acomodar todas las cuestiones prácticas a este principio. Puesto que el elefante no tiene ojos en su parte trasera dice que es un elefante ciego".

Luego de la presentación de esta obra, sólo se han despertado dos cosas, primero la indignación por una ofensa a valores profundos para muchas personas; segundo, la defensa ante la crítica voraz en contra de la presentación teatral.

Por una parte, los presentadores de la obra, no lograron hacer arte. Si manifestaron su mirada de la realidad, pero es su mirada, no la realidad. No se trata de juzgar la realidad con los ojos anclados en el pasado, sino con la mirada navegando en el presente. Juzgar la fe de mucha gente desde el pasado es como poner en retroceso el reloj de la historia, buscando levantar un dogma infalible para justificar, desde una mirada perdida en el tiempo, por qué el elefante es ciego mirándolo desde la cola.

Bien lo han dicho algunos que han salido en su defensa. En su pasado tal o cual experiencia con algún miembro de la religión les hizo pensar de esa manera; pero fue su experiencia. No es la realidad.

Como creyente, tal expresión (no artística para mí) es sólo eso, expresión. Expresión de una porción de la sociedad que rehúsa de lo religioso pero vive prendido de él y, al mismo tiempo, demuestra que su verdadero “arte” no es otra cosa que la barbarie de un espíritu cuyo hambre es producir una verdadera náusea social.

Por esto, con todo el respeto que se merecen aquellos que aplauden tal iniciativa y, al mismo tiempo, ven en ella la oportunidad de “desapoderar” la Iglesia, sepan ver que la realidad ha demostrado que aquellos que mayor contra han dado a la presentación no han sido curas y monjas, han sido personas que, con un corazón alegre y humilde, todos los días se levantan motivados y fortalecidos por sentir la presencia de Dios, no el de la no exitosa presentación, sino el Dios del que han hecho experiencia en sus vidas; ese Dios que un día tomó sus vidas y las transformó por completo, un Dios que no se puso a juzgar sus ideas; un Dios que a través del rostro de la Iglesia, esa que han golpeado e insultado bajo la auto justificación de expresión, está (no sólo con curas y monjas) en medio de los más pobres, en un hospital acompañando enfermos o situaciones familiares difíciles, junto a la juventud que padece adicciones, etc. Y que, seguramente por quedar anclados en la miopía de sus ideas fundamentadas en el pasado, no sabrán mirar.

Pero recuerda, cuando tu obra sea aplaudida, incluso por aquel que dice odiarte o aquel que piensa diferente, entonces sí, habrás hecho arte, es decir, “despertar y mantener vivo en el ser humano el sentimiento de lo maravilloso”, pero si sólo has logrado el aplauso de aquel que piensa igual, no has hecho arte, sólo usar de las herramientas artísticas para transmitir tu idea, tu mirada, pero no la realidad y la maravilla que en ella se esconde.



Gustavo Martín Morra

DNI 33.633.393