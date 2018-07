El ángel y su acompañante Información General 31 de julio de 2018 Por Teresita Tosco Leer mas ...

Ver galería 1 / 2 - FOTO ARCHIVO// ALBERTO NOYA./ El automovilista que salvó a Cartucho. EL EQUIPO./ Alberto Noya con su acompañante Gabriel Miller.

El Complejo del Viejo Mercado, sirvió de marco días pasados a la presentación de la "Carrera del Millón", que se ha realizado este domingo en cumplimiento de la octava fecha del Turismo Carretera en el autódromo "Ciudad de Rafaela". Roberto Argento, en representación de la ACTC -Asociación Corredores Turismo Carretera-, reconoció el esfuerzo de Atlético que cada año mejora la infraestructura del escenario y señaló: "en los últimos años se construyeron varios autódromos, pero la historia de Rafaela no se puede comparar de ninguna manera". Además, dado que este 16 de julio se cumplieron 12 años de aquel accidente en el circuito de Rafaela, cuando el auto de Alberto Noya, participando en TC Pista, se viera involucrado en el mismo con fatales consecuencias para él y su copiloto Gabriel Miller, la Comisión Directiva de la Asociación Corredores Turismo Carretera invitó a recordar con el cariño del que son merecedores, a aquellos que ofrendaron sus vidas en pos de un ideal deportivo, tal como lo hicieron Alberto Noya y Gabriel Miller, por siempre en nuestros corazones. La historia comenzó 3 días antes del accidente, cuando Noya atropelló al perro "Cartucho" en el mismo autódromo santafesino mientras realizaba ensayos. El piloto capitalino llevó al animal a una veterinaria y dejó dicho que el lunes pasaría a buscarlo para llevárselo. Como este no se comunicó, desde el negocio llamaron al número de teléfono que Noya había dejado. La respuesta impactó a todos: estaba internado y luchaba por su vida. Miriam Dalinger, la veterinaria en cuestión, en una nota de opinión publicada en Clarín relató lo siguiente: El jueves 13 de julio llega a mi veterinaria una persona asustada pidiendo atención para un perro que había atropellado. En el consultorio me comenta que era corredor de autos, y que haciendo reconocimiento de la pista lo atropelló. Le pedí que lo deje internado, le di mi número de celular y se fue. Así fue como conocí a Alberto Noya. Me llamó dos veces en la noche para saber el estado del perro, le dije que se recuperaba bien a pesar de las lesiones. El viernes 14 lo vino a ver, y dijo que se lo llevaba, lo hacía operar (tenía fractura de fémur) y le buscaba un lugar donde dejarlo. El sábado 15 vino con su copiloto. Me dio un número de teléfono para que lo llame porque se lo quería llevar a su casa. Luego, el domingo 16, lo llamo al celular para confirmar bien el horario y del otro lado de la línea me dan la noticia de que Alberto Noya había tenido un accidente, que su copiloto había fallecido en el acto, y que Alberto estaba muy grave. El lunes 17 llega a mi consultorio una pareja para vacunar a su cachorro, y como si fuera un milagro la señora miró al perro y lo reconoció, dijo que era el perro de un vecino, que se llamaba "Cartucho". En ese momento el perro la mira y le mueve la cola. Así fue como el perro, el martes 18, se reencontró con su dueño. Pasó un día, y el miércoles 19, me dan la mala noticia de que Alberto había fallecido. Contar esta historia me pone la piel de gallina. Muchas personas me dijeron que había conocido a un ángel, y creo que tenían razón. Lo que hizo Noya por "Cartucho" fue la última gota que le faltaba para ganarse el Cielo. Esta nota fue publicada en la Revista “Campeones” www.campeones.com.ar Por mi parte agrego que el señor René Gagliesi, reconocido tallerista de nuestra ciudad y fanático del automovilismo deportivo, colocó en el automóvil con el que compite en carreras de regularidad la leyenda “ANGEL NOYA, EL ANGEL QUE SALVO A CARTUCHO”. Además, de manera personal, oportunamente se puso en contacto con la familia de Alberto, especialmente con el padre, para hacer llegar sus condolencias a la familia en nombre de todos los rafaelinos, particularmente de la comunidad que involucra a conductores, mecánicos, periodismo y la gente de Atlético quienes quedaron profundamente conmovidos por este lamentable hecho ocurrido en nuestro histórico Autódromo.