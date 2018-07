Presente y futuro

Tal vez sea recurrente en los informes, de igual manera prefiero ratificar mi visión futurista, donde cada día la población se inclina a entrenar con pesas, lo que en un pasado sólo era para hombres, hoy es plenamente mixto y de mismas proporciones; cuando el segmento de edad era tan estrecho como de 20 años hasta 30 años, siendo los de 40 de mayor edad, hoy ese segmento es, casi del pasado lejano, como la vida misma, puedo citar un disparador de entre 10 años y 80 años y, seguramente todos sabemos de alguien que supera estas variables. Mi dicho hace 20 años atrás era ver tres generaciones: hijo/a, padre/madre y abuelos. Hoy es presente. Quien dice que también esta variable ya se haya superado y podamos ver una cuarta generación. Como toda evolución, hoy, en nuestra ciudad nos encontramos con infinidad de gimnasios y especialidades. Y desde este basamento mi fundamento: como nunca, en la actualidad los adeptos a las pesas (y a toda clase de deporte) es mucho más profesional que las pasadas generaciones. Partiendo de una base, antes el deportista practicaba su deporte, hoy el deportista en su totalidad adecua el trabajo con pesas para sacar mayor rédito en su respectivo deporte, sine qua non. Un deportista mide y estructura su dieta tanto o más que su propio entrenamiento. Como un limón exprime hasta la última gota para su provecho. Un deportista tiene una mochila con sus accesorios, llamase el neceser completo (lo único que tenía en el pasado) con un cambio de muda, zapatillas para cada especialidad, cinto y guantes, rolo o rodillos, bandas elásticas, hasta quienes tienen su propio set de entrenamiento, me refiero a su propia haltera con un kit de discos, topes y mancuernas. Tienen diferentes entrenadores, ya no existe un único entrenador que haga todo. Hoy, el atleta tiene (y debe tenerlo): entrenador de pesas, entrenador de su propia especialidad o deporte (ese era el único entrenador en el pasado), nutricionista, kinesiólogo, médico generalista, traumatólogo, psicólogo, como un staff sencillo, puede ser mayor aún.

Y los aficionados del presente copian a la perfección los deportistas de elite, permítanme un uso coloquial: “no se quedan atrás”. Solo es cuestión de las posibilidades económicas que el sujeto tenga o quiera otorgar. A parte, existe otra realidad: lo saludable dio un gran y provechoso aumento a la demanda de deportes, especialidades y gente adepta con un mayor mercado deportivo y sus alcances. La edad ya la mencioné y entra en este plano. Hoy vi, antes de escribir un matrimonio corriendo con su niña pequeña siguiéndolos en una bicicleta diminuta. Espero valga el ejemplo y sea tan descriptivo como en mi mente lo es. Finalizando, aplaudo el presente, avizoro un futuro con más deportes y repleto de variedad y si todavía nunca has levantado una pesa, no esperes más, es lo mejor. Hasta la próxima.