Capítulo II del Clausura

El torneo Clausura de Primera A de Divisiones Inferiores de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa una nueva fecha. El sábado último se jugó el segundo capítulo en el cual Ben Hur fue el club que quedó libre.

En total se anotaron 50 goles, en 26 encuentros disputados en Rafaela, Sunchales y San Cristóbal.

También tuvieron actividad las Infantiles en donde las dos que acumulan puntos sumaron un total de 20 goles en siete cotejos. Quedando postergados para la jornada de hoy los enfrentamientos entre Atlético de Rafaela y Argentino Quilmes.



Todo lo sucedido, goleadores y lo que se le viene a cada elenco:



Quinta División: Arg. Quilmes 0 - Atlético de Rafaela 1 (Paulo Luque), Libertad 0 - Brown 1 (Brian Acastello), 9 de Julio 1 (Joaquín Vianco) – Peñarol 0, Ferrocarril del Estado 0 - Unión 3 (Lautaro Rojas, David Quiroga y Lucas Cristaldo), Independiente San Cristóbal 0 - Sportivo Norte 1 (Leandro Lescano).



Sexta División: Arg. Quilmes 0 - Atlético de Rafaela 1 (Pablo Rivas), Libertad 1 (Bladimir Duarte) - Brown 0, 9 de Julio 1 (Ignacio Moreno) – Peñarol 2 (Iván Picca x 2), Ferrocarril del Estado 2 (Agustín Canciani y Eduardo Murúa) - Unión 0. A Independiente San Cristóbal le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.



Séptima División: Arg. Quilmes 1 (Rodrigo Alarcón) - Atlético de Rafaela 4 (Rodrigo Pittavino x 2, Ciro Tettamanti y Juan López), 9 de Julio 2 (Esteban Guzmán x 2) – Peñarol 1 (Agustín Cavez), Ferrocarril del Estado 0 - Unión 2 (Darien Juárez x 2), Independiente San Cristóbal 0 - Sportivo Norte 1 (Jorge Peralta). A Libertad le dieron los puntos ya que Brown de San Vicente no presentó la divisional.



Octava División: Arg. Quilmes 0 - Atlético de Rafaela 1 (Santino Rojas), Libertad 1 (Yair Villaruel) - Brown 0, 9 de Julio 2 (Nahuel Chizzini x 2) – Peñarol 0, Ferrocarril del Estado 1 (Lautaro Wainan) - Unión de Sunchales 0, Independiente San Cristóbal 2 (Gonzalo Bellone y Carlos Taramelli) - Sportivo Norte 0.



Novena División: Arg. Quilmes 1 (Gianluca Guenzi) - Atlético de Rafaela 2 (Ignacio Minighini y Máximo Galván), Libertad 0 - Brown 0, 9 de Julio 1 (Lucas García) – Peñarol 5 (Enzo Wattier x 3, Elías Mastafa y Ramiro Sosa), Ferrocarril del Estado 1 (Rodrigo Pomba) - Unión 1 (Tomás Blanche), Independiente San Cristóbal 0 - Sportivo Norte 2 (Iván Maldonado y Brian Villafañe).



Novena Especial: Argentino Quilmes 0 - Atlético de Rafaela 2 (Manuel Gómez e Ian Ortertag), 9 de Julio 0 – Peñarol 0, Ferrocarril del Estado 0 - Unión de Sunchales 3 (Bruno Rivarossa, Santiago Muñóz y Marcos Cardoso).



Categoría 2006: Brown 1 (Julián Jacob) – Libertad 1 (Emersón Dome), Peñarol 1 (Elías Mastafa) – 9 de Julio 2 (Santiago Basualdo x 2), Unión 0 – Ferrocarril del Estado 1 (Maximiliano Chazarreta), Sportivo Norte 0 – Independiente San Cristóbal 1 (Lucas Benávidez).



Categoría 2007: Brown 1 (Felipe Varisco) – Libertad (Catriel De Los Santos y Valentino Bossetti), Peñarol 1 (Mateo Mariani) – 9 de Julio 3 (Uriel Cabrera, Juan Olmos y Rodrigo Suárez), Unión 3 (Matías Bertero, Lorenzo Alemani y Nahuel Lastra) – Ferrocarril del Estado 2 (Diego Villarreal y Alan Sosa). A Sportivo Norte le dieron los puntos ya que Independiente San Cristóbal no presentó la divisional.



Próxima fecha (3°): Unión de Sunchales vs. Independiente San Cristóbal, Peñarol vs. Ferrocarril del Estado, Brown de San Vicente vs. 9 de Julio, Atlético de Rafaela vs. Deportivo Libertad, Ben Hur vs. Argentino Quilmes. Libre: Sportivo Norte.



Nota: en los encuentros de Infantiles se invierten las localias.